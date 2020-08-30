التعليم تعلن جدول الحصص اليومي لدروس الصفوف الابتدائية والمتوسطة والثانوية

أعلنت وزارة التعليم، اليوم (الأحد)، جدول الحصص اليومي لدروس صفوف المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية من الأسبوع الأول، وذلك عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437.

وأبانت أن جدول الحصص اليومي لدروس الصفوف الابتدائية، سيبدأ في بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب، فيما سيكون موعد الحصص الدراسية اليومية للمرحلة المتوسطة في الساعة 9 صباحاً.

يشار إلى أن أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة يستهلون، اليوم (الأحد)، عامهم الدراسي الجديد (1442هـ)، عن بُعد، عبر منصة “مدرستي”، تحت شعار “مدرستي في بيتي”، في ظل جائحة كورونا.

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