المرور السعودي يوصي باتباع هذه الإجراءات

أوصى المرور السعودي قائدي المركبات بعدد من الإجراءات التي يجب اتباعها عند وجود ازدحام مروري.
وقال المرور عبر حسابه في “تويتر”: عند وجود ازدحام مروري اتبع تنظيمات السير على الطريق، للوصول الآمن لوجهتك؛ يجب أن تتجنب التجاوز عبر كتف الطريق، وأعط أفضلية لعبور مركبات الطوارئ.
وأضاف عبر الإنفوجرافيك الذي نشره: حافظ على تركيزك، وابتعد عن استخدام الجوال، واترك مسافة آمنة بينك وبين المركبة التي أمامك، والتزم بمسارك، ولا تتنقل بين المسارات؛ حتى وإن كانت حركتها أسرع.
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