أول يوم دراسي..عن بعد

غداً اول يوم دراسي لجميع الطلاب،ويعد استقبال العام الدراسي، ومنذ لحظاته الأولى، أهميَّة عظيمة في التعليم، فالطالب يجد نفسه أمام مرحلة جديدة من العطاء الأكاديمي، والتحصيل الدراسي، فينظر الطالب الواعي، والطالب المبصر جيّداً للأمور فيضع الخطط، والتصوّرات التفصيليَّة لهذا العام، ويرتّب أموره جيّداً،والواجب على الأهل أن يحفّزوا أبناءهم، ويشجّعوهم على التّنافس في طلب العلم، ومضاعفة الجهود الدراسيَّة فيه، وليس فقط تأمين ما يحتاجونه من اجهزة أو مقتنيات للدراسة،وايضاً الواجب من المدرّسين أن يكرسوا بين الطلاب روح التنافس والجدِّ والعطاء، من خلال وسائل التعزيز الماديّ والمعنويّ، ولابد من توفير آليّات للتواصل والمتابعة مع أولياء الأمور، ومجالس الآباء.

وكثير من الأباء والأمهات قلقون بشأن التعليم عن بعد،أي بمعنى اخر كيف يتم ادارة الوضع بالمنزل! خلال فترة الدراسيه وماهي الوسائل التي تجعل الطالب يركز جيداً؛ووزارة التعليم اقترحت حلول للأهالي مثال على الطالب ارتداء الزي المدرسي،وتجهيز الطاولة والكرسي،مزوالة النشيد الوطني،وعمل تمارين رياضية…فجميع تلك الحلول تساعد الطالب على التركيز إضافه إلى ذلك الغذاء الجيد،والنوم بشكل كافي.

وختاماً،إن تعليم الطالب ومقاومته لجميع الظروف هي بحد ذاتها قوة وشجاعة و من علم فرداً كأنما علم امةً،فالعلم ثروة لاتقدر بثمن.

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خزامى الخالدي