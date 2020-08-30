شكرا لقرائتكم خبر عن في أول أيام الدراسة.. التزام تام من طلاب جامعة الملك فيصل بالإجراءات الاحترازية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بدأت جامعة الملك فيصل في استقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها وزارة الصحة.

وأوضحت الجامعة في تغريدة على حسابها بموقع” تويتر” أن طلاب الجامعة، بدأوا حياتهم الجامعية للعام الدراسي 1441-1442هـ في أجواء احترازية آمنة.

وحرص طلاب الجامعة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية بارتداء الكمامة والحرص على المسافة الآمنة تفادياً لانتشار فيروس كورونا المستجد.

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