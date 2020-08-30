شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه عاجل من جامعة «الملك سعود» بشأن موعد بدء الدراسة لطلاب المنح الخارجية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدرت جامعة الملك سعود، تنبيهاُ مهماً بشأن موعد بدء العام الجامعي الجديد 1442هـ، لطلاب المنح الخارجية المتواجدين خارج المملكة. وأعلنت الجامعة أنه تم تأجيل الدراسة للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442هـ لجميع طلبة المنح الخارجية المتواجدين خارج المملكة، مراعاة للظروف الاستثنائية الحالية الناجمة عن استمرار قرار تعليق حركة الملاحة الجوية.

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