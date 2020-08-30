شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سحب ممطرة فى السعودية وغائم بالامارات وحار بالبحرين والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد دول لخليج، حالة طقس متباينة، حيث توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية فى تقريرها عن حالة الطقس تكوناً لسحب رعدية ممطرة ونشاط للرياح، وفى الامارات طقس صحوا إلى غائم جزئياً، وفى البحرين حاراً مع بعض السحب، والعظمى في الكويت 44 أما في سلطنة عمان الكبرى 36 .

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم تكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط فى الرياح السطحية على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتى الرياض والشرقية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل والجوف وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 14 -40 كم ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 14-40 كم ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً ومغبر أحيانا، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية جنوباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط نهاراً مثيرة للغبار.

حركة الريـاح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية 18 - 30 كم س، تصل إلى 40 كم س أحياناً.

ويكون الموج فى الخليج العربى خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:54 والمد الثانى عند 23:09 والجزر الأول عند الساعة 16:54 والجزر الثانى عند الساعة 06:32 .

وفى بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند 08:39 والمد الثانى عند الساعة 19:47 والجزر الأول عند الساعة 14:36 والجزر الثانى عند الساعة 02:28.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا : المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبى 43 34 55 20 دبــى 43 29 60 25 الشارقة 42 32 70 30 عجمان 42 33 70 30 أم القيوين 43 32 65 25 رأس الخيمة 44 31 70 25 الفجيرة 38 32 70 25 العين 44 31 60 20 ليوا 48 30 50 15 الرويس 41 32 75 30 السلع 42 31 70 25 دلما 37 31 75 35 طنب الكبرى 38 30 80 45 طنب الصغرى 38 30 80 45 أبو موسى 38 30 80 40 .

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم فى مملكة البحرين، سيكون حاراً مع بعض السحب ، ورطب خلال الليل.

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الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 الى 10 عقد ولكنها شمالية بوجه عام و تصل سرعتها خلال النهار من 10 الى 15 عقدة أحيانا

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام

درجة الحرارة: العظمى 43 درجة مئوية والصغرى 29 درجة مئوية

الرطوبة النسبية: العظمى 90 % والصغرى 20 %

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 44 °ﻡ

نهارًا

حار والرياح شمالية غربية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 32 كم ساعة و تظهر بعض السحب العالية .

ليلًا

حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .





سلطنة عمان

سيكون الطقس نهاراً غائماً جزئياً وتكون درجة الحرارة العظمى 36°م وهى مشابهة ليوم أمس. سيكون الطقس ليلاً صافياً مع ظهور بعض السحب المُتفرقة على فترات وتكون درجة الحرارة الصغرى 30°م وهى مشابهة لليلة أمس.