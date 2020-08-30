شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تنشر جداول دروس الحصص اليومية للطلاب عبر قناة «عين» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشرت وزارة التعليم، اليوم الأحد، جداولدروس الحصص اليومية للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية عبر قنوات “عين”. وأشارت إلى أن دروس الحصص اليومية للمرحلة الابتدائية على قناة “عين” تبدأ في بث مباشر من الساعة 3 عصراً وتُعاد طوال اليوم على تردد عربسات 12437أو عبر رابط القناة على اليوتيوب (أضغط هنا)، بينما تبدأ دروس المرحلة المتوسطة والثانوية في بث مباشر من الساعة 9 صباحاً. الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي Advertisements الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الأول

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