شكرا لقرائتكم خبر عن مع بداية العام الدراسي.. مستشار تربوي يوضح فوائد «التعليم عن بعد» للطلاب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد المستشار التربوي عبد اللطيف الحمادي، أن للتعليم عن بعد مزايا عديدة تعود بالنفع للطلاب والطالبات.
وقال الحمادي في مداخلة هاتفية لـ”الإخبارية”: إن تلك التجربة سيكون لها دور فعّال في رفع المستوى الثقافي والعلمي لديهم.
وأضاف أن “التعليم عن بُعد” يُحفز الطلاب والطالبات على اكتساب أكبر قدر ممكن من المهارات، إلى جانب رفع مستوى التحصيل العلمي، وزيادة الاعتماد على النفس دون الحاجة للآخرين.
ولفت إلى أن التجربة الجديدة توفر الوقت والجهد وترفع مستوى البحث، مبيناً أن الأسرة عليها دور كبير في “التعليم عن بُعد” ويقع عليها بعض الأدوار التي تقوم بها المدرسة.
ونصح أولياء أمور الطلاب بضرورة متابعة أبنائهم بشكل دوري، واستلام الكتب والمقررات، ومتابعة حساباتهم في منصة مدرستي مع تجهيز مكان مناسب للدراسة.
كانت هذه تفاصيل خبر مع بداية العام الدراسي.. مستشار تربوي يوضح فوائد «التعليم عن بعد» للطلاب (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.