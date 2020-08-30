شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ «الماجد» يوضح حُكم وضع كاميرات مراقبة داخل المنزل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد، حكم وضع كاميرات المراقبة في المنزل من أجل الحراسة أو مراقبة الخادمة.

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وقال “الماجد” خلال لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”: إنه إذا كان الهدف من وضع كاميرات المراقبة من أجل الحراسة والمرافبة، فلا بأس بها، وقد يكون واجباً في بعض الظروف.

وأضاف الماجد: إن وضع كاميرات في المنزل كي يتم استخدامها في تجسس زوجة على زوجها أو العكس أو التجسس على الأبناء إذا كانوا كباراً فهذا لا يجوز.