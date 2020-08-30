شكرا لقرائتكم خبر عن التربية الكويتية: استثناء المعلمين الوافدين من خطة الإحلال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استثنت وزارة التربية الكويتية، المعلمين الوافدين من خطة (التكويت) الخاصة بإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة، حيث رفع القطاع الإدارى بالوزارة كشفا يضم نحو 101 من العاملين الوافدين فى قطاعاتها المختلفة إلى وزير التربية لاعتماد قرار إنهاء خدماتهم، مشيرة إلى أن ذلك يأتى فى إطار عملية الإحلال التى أقرها ديوان الخدمة المدنية، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.
وأوضحت مصادر تربوية، أنه حتى الآن لم يتم اعتماد الكشف ليتسنى للقطاع القيام بإجراءات الإنهاء التى من المفترض أن تكون فى نهاية العام الدراسى المنصرم، مشيرة إلى أن الكشف لا يضم أيا من المعلمين، بل إداريين ومحضرى علوم ومحاسبين فقط.
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