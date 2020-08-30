شكرا لقرائتكم خبر عن جو بايدن يؤكد أنه مع حل الدولتين ويرفض خطط الضم الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن المرشح الديمقراطى للرئاسة الأمريكية جو بايدن تأكيده أنه مع حل الدولتين، ورفضه نوايا إسرائيل ضم أراض فلسطينية. وقالت الوكالة الفلسطينية، إن بايدن تعهد فى وثيقة أصدرها باستئناف العلاقات الدبلوماسية والدعم المالى للسلطة الفلسطينية، وإعادة المساعدات المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا". Advertisements وكان موقع The Hill نقل عن بايدن فى شهر مايو المنصرم قوله خلال فعالية ليهود ديمقراطيين: "أنا لا أؤيد الضم"، مضيفا "فى الواقع، سوف أعكس تقويض ترامب لعملية السلام". ودعا إسرائيل خلال تلك الفعالية إلى أن "توقف تهديدات ضم الأراضى والنشاط الاستيطاني، لأنها ستخنق أى أمل فى السلام".

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