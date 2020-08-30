عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبل تخطط لمنافسة جوجل عبر إطلاق محرك بحث خاص بها

الأحد 30 أغسطس 2020

الخليج 365

كشف تقرير حديث أن شركة أبل تعمل على إطلاق محرك البحث الخاص بها، ووفقًا لتقرير عبر الإنترنت، فهناك العديد من المؤشرات التى تدعم هذه الخطوة، بدءا من إعلانات الوظائف لمهندسى البحث إلى ميزة Spotlight Search الخاصة بها والتى يتجاوز بحث جوجل مع الإصدار التجريبي من iOS 14.



ويقال إن جوجل تدفع مليارات الدولارات لشركة أبل لتظل محرك البحث الافتراضي للشركة على iOS وiPadOS وmacOS، ومع ذلك، ذكر تقرير في يوليو أن الصفقة أصبحت تحت اهتمام هيئة تنظيم الأسواق في المملكة المتحدة، وتساهم كل هذه العوامل في التخمين بأن شركة أبل ربما تبحث بالفعل لتطوير محرك بحث خاص به.

وقد استشهدت صحيفة Coywolf في تقريرها بالعديد من المؤشرات التي تشير إلى أن أبل تعمل على محرك البحث الخاص بها، وأبرزها أن الشركة قد طرحت فرص عمل لمهندسي البحث، وتؤكد القوائم على دمج الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) في الخدمات.

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وذكر المنشور أيضًا أنه مع الإصدار التجريبي من iOS 14 وiPadOS 14، يتجاوز Spotlight Search من أبل بحث جوجل لإظهار نتائج البحث، ويُقال إن أبلbot، الخاص بالشركة والذي تم تحديث صفحة الدعم الخاصة به مؤخرًا، يزحف إلى المواقع بانتظام أيضًا.

ومن خلال توصيف الوظائف وسلوك Spotlight Search، يتوقع Coywolf أن محرك بحث أبل قد يعمل كمركز بيانات مخصص، ويقترح المنشور أنه قد يكون مشابهًا لـ جوجل Assistant على أجهزة أندرويد ولكن يمكن أن يكون خاليًا من الإعلانات ويكون "خاصًا تمامًا".

ويمكن للشركة استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي على أفضل وجه وإرجاع نتائج البحث بناءً على جهات اتصال مستخدم iOS والمستندات والبريد الإلكتروني والأحداث والملفات والرسائل والخرائط والموسيقى والملاحظات والأخبار والصور والذكيرات والبرامج التلفزيونية والأفلام.

وتكهن المنشور أيضًا بأن محرك البحث الجديد من أبل يمكن أن يتحدى احتكار جوجل للبحث ويؤثر على إيرادات الإعلانات واستخراج البيانات.