شكرا لقرائتكم خبر عن عريقات يبحث مع سفيرى مالطا والنرويج بفلسطين تطوير العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، فى مكتبه سفير مالطا لدى دولة فلسطين، وممثل مملكة النرويج، كل على حدة.

وتناول عريقات وسفير مالطا لدى دولة فلسطين روبين جوتشى - وفقا لوكالة الانباء الفلسطينية وفا - العلاقات الثقافية والتاريخية القوية بين فلسطين ومالطا، وشكر عريقات السفير - المنتهية ولايته فى فلسطين - على جهوده التى جعلت هذه العلاقات أقوى، ودعمه لحقوق الإنسان والعدالة والحرية والسلام. وتمنى عريقات للسفير جوتشى التوفيق فى مهامه الجديدة سفيرا لدولة مالطا فى الهند.

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كما استقبل عريقات ممثل مملكة النرويج لدى دولة فلسطين تورون فيستي، حيث وجه الشكر للنرويج على دعمها لقضايا الشعب الفلسطينى فى المحافل الدولية، والجهود التاريخية التى بذلتها من أجل سلام عادل ودائم على أساس إعمال الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

وأكدت فيستى أنها تعمل لتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين وتوسيعها لتشمل مجالات اخرى، واستمرار بلادها بتقديم الدعم للشعب والحكومة الفلسطينية، مشيدة بجهود الحكومة الفلسطينية فى مواجهة وباء كورونا.