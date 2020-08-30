شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب "روسيا اليوم". وأوضحت الوزارة أنه منذ فتح الحدود فى 27 يونيو، سجلت 2372 حالة مؤكدة حاملة للفيروس، منها 534 حالة وافدة و1827 حالة محلية (77%) و26 حالة وفاة (%1). Advertisements وأضافت أن إجمالى حالات الإصابة بفيروس كورونا فى تونس ارتفع إلى 3573 حالة، فيما بلغ إجمالى حالات الوفاة 76 شخصا.

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