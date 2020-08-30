الأردن يسجل 24 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالى إلى 1893 حالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات إلى 1893 إصابة. وذكرت الوزارة -فى بيان صحفى أوردته وكالة الأنباء الأردنية- إن حالات إلإصابة الجديدة تعود لـ 4 أردنيين قادمين من الخارج، وحالة لأجنبي، و19 حالة محلية سجلت فى عمّان والزرقاء والبلقاء، مبينة فى الوقت نفسه تسجيل 79 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1446 حالة شفاء.

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