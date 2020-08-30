عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أغلى خروف في العالم.. يتفوق على فيراري

الأحد 30 أغسطس 2020

الخليج 365

باعت عائلة في اسكتلندا، خروفا من نوع "تيكسل" يبلغ من العمر 6 أشهر، مقابل بمبلغ 489 ألف دولار وهو سعر يعد الأعلى في العالم.



وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، أن الخروف الذي يحمل اسم "دابل دايموند" (الجوهرة المزدوجة) يتفوق سعره على ثمن سيارة "فيراري" أو ساعة "رولكس" أو سعر منزل لأسرة كاملة.

وتمت تربية الكبش الصغير داخل مزرعة صوف في شيشاير بالمملكة المتحدة على يد المربي تشارلي بودن وعائلته، ومع ذلك، فإن سلالة "تيكسل" موطنها الجزيرة الهولندية التي تحمل الاسم نفسه، وهي منطقة معروفة بإنتاج لحم الضأن خالي الدهون، وكذلك الصوف فائق النعومة لغزل الجوارب.

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وبخلاف حالته الوراثية الممتازة، فإن ما ساعد على بيع الخروف بذلك السعر هو التوقيت الحالي وهو موسم التزاوج؛ إذ يخطط أصحابه الحاليين وهم مجموعة من مربي الخراف في اسكتلندا لاستخدام "دابل دايموند" في التكاثر مع حملان إناث أخرى ثمينة.

وقال جون ييتس، الرئيس التنفيذي لجمعية "تيكسل شيب" عن عرض البيع المذهل: "سيبدو هذا بالنسبة لكثير من الناس وكأنه ثمن باهظ للخروف".

وأوضح ييتس أن سلالة "تيكسل" هي "قمة صناعة تربية الأغنام" في المملكة المتحدة، موضحا أنها تشكّل حوالي 30% من جميع الحملان المولودة في الدولة المنتجة للصوف كل عام.

وحطم سعر الخروف "دابل دايموند" الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله في نفس المزاد في لاناركشاير باسكتلندا في عام 2009، عندما تم بيع الخروف المسمى "Garngour Craftsman" مقابل 293 ألف دولار أمريكي.