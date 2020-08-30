حسن نصر الله: أمريكا عرضت علينا أموالا طائلة وسلطة فرفضنا

وقال نصر الله، في كلمة له، خلال مجلس عاشورائي، بثتها قناة "المنار" اللبنانية: "حاول الأمريكيون كثيرا فتح خط مع حزب الله، حاولوا كثيرا اعتماد أصدقاء مشتركين معنا".

وأضاف: كل ما يريدونه هو إسرائيل، أمن إسرائيل والتطبيع مع إسرائيل، والسلام مع إسرائيل، التحصل على رضى إسرائيل، وخذ ما تريد، مثل ما في أنظمة تحاول الحفاظ على عروشها".

وتابع نصر الله "اتعرض علينا مال، وسلطة، وحكومة، حتي تطوير النظام السياسي في لبنان لمصلحتنا، وأموال طائلة، مليارات الدولات، نشطبكم من لوائح الإرهاب". وتابع "هناك قضية حق، ولم نفعل ولن نفعل".

وأكد نصر الله إلى أن اعتماد سياسة الضخ الإعلامي وهجمة المقالات ووسائل التواصل كله له ادارة واحدة في غرفة سوداء واحدة فنرى الخبر نفسه على قنوات مثل العربية والحدث وسكاي نيوز وبعض الصحف.