شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمنى يتهم الحوثيين بتجنيد اللاجئين الأفارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اتهم وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، الحوثيين بتجنيد اللاجئين الأفارقة لتغطية عجزها في المقاتلين، بعد نفاذ مخزونها البشري وعزوف القبائل عن الدفع بأبنائها.

ووفقا لموقع العربية الحيدث، أشار وزير الإعلام اليمنى، إلى أن ميليشيات الحوثيين تلجأ بكل وضوح إلى اللاجئين الأفارقة لتغطية عجزها في المقاتلين بعد نفاذ مخزونها البشري جراء الخسائر الثقيلة التي تلقتها بمختلف جبهات القتال وعلى وجه الخصوص مأرب، الجوف، البيضاء وعزوف أبناء القبائل عن الرضوخ لضغوطها والاستجابة لدعوات النكف القبلي.

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وأوضح وزير الإعلام اليمنى، أن قيام الحوثيين بتجنيد اللاجئين الأفارقة والمهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول القرن الأفريقي واستغلالهم في أعمال قتالية تستهدف أمن واستقرار اليمن ودول الجوار وتهديد المصالح الدولية، جريمة حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية، داعيا المنظمات الدولية المعنية باللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية وكافة نشطاء حقوق الانسان لإدانة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الحوثيين بحق اللاجئين والمهاجرين الأفارقة، والضغط لوقف استخدامهم في أعمال قتالية واستخدامهم وقودا للمخططات الإيرانية ومعاركها العبثية في المنطقة.