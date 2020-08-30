شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان حالة الطوارئ في كسلا السودانية لمدة 3 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مجلس وزراء حكومة ولاية كسلا المكلف في السودان، أمر طوارئ بإعلان حالة الطوارئ العامة فى الولاية اعتبارا من الاحد، ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وخول أمر الطوارئ للسلطات المختصة حظر دخول الأشخاص ووسائل النقل للمدة المحددة فى الإعلان و دخول أى مباني أو تفتشيها و تفتيش الأشخاص الذين يشتبه فى حملهم لأي سلاح ناري أو أبيض ومصادرته وفق القانون بجانب الحجز على الأموال والمحال والسلع والأشياء المخالفة لأي قانون

كما منح أمر الطوارئ السلطات المختصة حظر وتنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم أو حركة الأشياء أو سائل النقل والاتصال، بجانب اعتقال الأشخاص الذين يشتبه فى اشتراكهم في أي جريمة مخالفة للقانون أو تهدد الأمن والسلم الاجتماعي بالولاية والحجز والاستيلاء وفق حاجة الطوارئ على الأرض أو العقار أو المتحركات أو أجهزة إلكترونية وأجهزة الاتصالات.