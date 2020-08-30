عبوة ناسفة تستهدف رتل إمدادات للتحالف الدولي جنوبي العراق

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أفاد مصدر أمني عراقي، السبت، بانفجار عبوة ناسفة في رتل شاحنات تحمل إمدادات لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة جنوبي البلاد، دون وقوع خسائر.

وقال المصدر، وهو ضابط في شرطة محافظة ذي قار (جنوب)، للأناضول، إن عبوة ناسفة زرعها مجهولون على أحد الطرقات السريعة بالمحافظة، انفجرت في رتل شاحنات مدنية كانت تحمل إمدادات لقوات التحالف الدولي.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، أن الانفجار لم يسفر عن خسائر تذكر سواء بشرية أو مادية.

وبات مثل هذه الهجمات يتكرر منذ يوليو/ تموز الماضي، لتضاف إلى أخرى صاروخية تستهدف سفارة واشنطن، وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا ودبلوماسيين أمريكيين منذ أشهر طويلة.

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ويأتي أحدث هجوم على أرتال الإمدادات بعد ساعات قليلة من سقوط صاروخ داخل المنطقة الخضراء، شديدة التحصين، وسط بغداد، هو الثالث خلال 72 ساعة، كانت تستهدف في الأغلب السفارة الأمريكية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات، كما أن السلطات لم توقف أحدا جراء ذلك.

وكانت فصائل شيعية مسلحة، من بينها كتائب "حزب الله" العراقي، هددت باستهداف القوات والمصالح الأمريكية، في حال لم تنسحب امتثالا لقرار البرلمان القاضي بإنهاء الوجود العسكري في البلاد.

وفي 5 يناير/ كانون الثاني الماضي، صوت البرلمان العراقي بالأغلبية على إنهاء التواجد العسكري الأجنبي على أراضي البلاد، إثر مقتل قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني، برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في قصف جوي أمريكي قرب مطار بغداد الدولي، أوائل الشهر نفسه.

وتتهم الولايات المتحدة كتائب "حزب الله" وفصائل عراقية مسلحة مقربة من إيران، بالوقوف وراء هجمات صاروخية متكررة تستهدف سفارتها في "المنطقة الخضراء"، وقواعدها العسكرية التي ينتشر فيها جنودها، إلى جانب قوات التحالف الدولي الأخرى في العراق.

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