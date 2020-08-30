الجيش الليبي يرصد وصول أسلحة ومرتزقة لدعم حفتر قرب الجفرة

وليد عبد الله / الخليج 365

أعلن الجيش الليبي، السبت، رصد أرتال مسلحة من المرتزقة وصلت من الشرق إلى مدينة هون التابعة لبلدية الجفرة، وسط البلاد، وتجمعت في ثلاث مدارس.

جاء ذلك في تصريح للناطق باسم الجيش محمد قنونو، نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" عبر صفحته على فيسبوك.

وأوضح قنونو، أن الأرتال المسلحة "تتكون من خليط مرتزقة الجنجويد وعصابات فاغنر وسوريين ويمنيين، على متن 112 آلية مسلحة وسيارات الذخيرة، وهم من المساندين لمليشيات (خليفة) حفتر الإرهابية".

وأضاف أن مليشيا الجنرال الانقلابي حفتر "تجمع مئات من المرتزقة التشاديين والجنجويد في معسكر تدريب في منطقة زلة (وسط)، وأنها (..) أقامت نقاط تفتيش من شرق سرت حتى الجفرة ومنها حتى جنوب سبها (جنوب)".

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وأشار قنونو إلى أنه "تم رصد وصول 70 آلية مسلحة وشاحنات ذخيرة لمرتزقة الجنجويد المساندين لمليشيات حفتر الإرهابية، إلى سرت خلال الساعات الأخيرة".

ولفت إلى أن "التعليمات صدرت من قيادة العمليات إلى كل وحداتنا البرية والجوية للاستعداد التام، وأن يبقوا أيديهم على الزناد للتعامل والرد على مصادر النيران في المكان والزمان المناسبين".

والخميس، أعلن الجيش الليبي أن مليشيا حفتر خرقت اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد مستهدفة قواته بأكثر من 12 صاروخ "غراد"، في خطوة قد تنسف العمل على التوصل إلى حل سياسي.

ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر، الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.