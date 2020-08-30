السودان.. ارتفاع ضحايا السيول والفيضانات إلى 88 وفاة

بهرام عبد المنعم / الخليج 365

أعلن السودان، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا السيول إلى 88 وفاة و44 إصابة، منذ بداية فصل الأمطار الخريفية في يونيو/ حزيران الماضي.

وأفادت وزارة الداخلية، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، أن "الوفيات ارتفعت إلى 88، والإصابات 44".

وأوضح البيان أن "19 ألفا و723 منزلا انهار كليا، و36 ألفا و412 جزئيا، بجانب تضرر 149 مرفقا، و318 من المتاجر والمخازن، ونفوق 5 آلاف و379 من المواشي".

وفي وقت سابق السبت، وجه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، السلطات المختصة إلى إنشاء غرف طوارئ خاصة، لترتيب مساعدات للمتضررين من السيول والفيضانات.

وأعلنت وزارة الري والموارد المائية، أن مستوى مياه النيل وصل ارتفاعا غير مسبوق منذ مئة عام، إذ بلغ 17.48 مترا، وهو يفوق بـ 22 سم أعلى رقم مسجل (17.26 مترا).

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وحذرت لجنة الفيضانات بالوزارة، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، من تواصل ارتفاع مستويات النيل خلال اليومين القادمين، لتسجل أرقاما غير مسبوقة.

ويبدأ موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو، ويستمر حتى أكتوبر/ تشرين الأول.

وتهطل عادة أمطار قوية على البلاد في هذه الفترة، ويواجه السودان فيها سنويا فيضانات وسيولا واسعة.

وتعرضت العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات، على مدار الأيام الماضية لأمطار غزيرة، فيما ضربت سيول مناطق في "شرق النيل"، شرقي العاصمة.

وخلال السنوات الماضية، تسببت السيول في مصرع العشرات، وتدمير آلاف المنازل والمرافق الخدمية بأنحاء البلاد.

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