شكرا لقرائتكم خبر عن بعد احتراق 4 سيارات..«مدني طبرجل» يخمد حريقاً شب في المنطقة الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح المتحدث الاعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، أن فرق الدفاع المدني بمحافظة طبرجل باشرت بلاغاً مساء (السبت) الموافق 10/1/1442 بموقع الصناعية، وهو عبارة عن حادث حريق مخلفات أشجار بالإضافة لمخلفات صناعية، ما أدى إلى احتراق أربع سيارات أثناء الوقوف بالإضافة إلى “لبانة أعلاف” بمساحة تقدر تقريباً 225 مترا مربعا.

وانتقلت فرق الدفاع المدني المتخصصة والمزودة بالتجهيزات الفنية والقوى البشرية اللازمة، وذلك لمواجهة مثل هذه الحوادث وبفضل من الله ثم بفضل الجهود التي بذلت تكللت هذه الجهود بالنجاح حيث تم إخماد الحريق والسيطرة عليه بالكامل دون حدوث إصابات أو وفيات ولله الحمد وتم تسليم الموقع للجهة المعنية بحكم الاختصاص.

وأشاد الضويحي بجهود الجهات الحكومية المشاركة التي استعانت بها فرق الدفاع المدني متمثلة بالبلدية والجهات الأمنية (المرور والدوريات الأمنية) متمنياً السلامة للجميع.