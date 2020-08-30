محمد بن زايد: سلامة أبنائنـا الطلبة وصحتهـم أولويـة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن سلامة أبنائنا وصحتهم أولوية قصوى في منظومتنا التعليمية في ظل تحديات «كورونا».

وقال سموه عبر «تويتر»: «بداية عام دراسي جديد.. نسأل الله تعالى أن يجعله عاماً حافلاً بالإنجاز والتميز.. سلامة أبنائنا وصحتهم أولوية قصوى في منظومتنا التعليمية في ظل تحديات «كورونا».. استدامة التعليم خلال الفترة الماضية تعزز ثقتنا بمواصلة التطوير والتحديث بما يحقق جودة التعليم».

نسأل الله تعالى

أن يجعله عاماً حافلاً بالإنجاز والتميز

استدامة التعليم تعزز ثقتنا بمواصلة التطوير والتحديث

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