العام الدراسي 2020 عودة متفرّدة وخطط تحمي منابر العلم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: محمد إبراهيم



الإمارات وطن لا يعرف المستحيل، ولم يستسلم أمام أية معوقات، بل يحول التحديات إلى إنجازات، إذ حشدت الهمم والطاقات لتهزم «كورونا»، واختارت «التعلم عن بعد» منذ مجيء الجائحة طوق نجاة، لمنابر العلم التي ظلت مضيئة بعلومها ومعارفها، واستمر أبناء الإمارات ينهلون العلم بلا توقف.

ومع انطلاقة العام الدراسي الجديد، نجد أنه على الرغم من وجود «كورونا»، فإن التعليم في الدولة مازال بخير، إذ يواصل بقوة مسيرة بناء الأجيال، بل ويشهد مسارات تطويرية جديدة في مختلف أركانه ومكوناته في عام 2020-2021.

في وقت أكدت قيادات تربوية، أن الميدان التربوي «متوحد»، وما أفرزته الجائحة من آثار سلبية، زادت جميع الكوادر والفئات في المجتمع التعليمي، إصراراً ومثابرة لتحقيق قفزة نوعية جديدة في مسيرة العلم وجودة المخرجات.

ويرى خبراء وتربويون أن «التعليم الهجين» رهان رابح لانطلاقة «آمنة» للعام الدراسي الجديد 2020-2021، لأن العودة «استثنائية متفردة»، في الشكل والمضمون، نظراً للخطط التي رسمت صوراً جديدة لتعليم الأبناء، فضلاً عن الاتفاقات التي وجدت لحماية منابر العلم، والتصدي لأي تداعيات أو تحديات.

”الخليج 365” تقف على تفاصيل مستجدات العام الدراسي الجديد، وترصد جهود وزارة التربية والتعليم لضمان عودة آمنة للطلبة، فضلاً عن أبرز مظاهر التطور في المجتمع المدرسي، ومدى ارتباطه برؤى الإمارات المستقبلية، التي تأخذنا إلى عصر العلماء والعباقرة من أبناء الدولة.

البداية مع قراءة تحليلية ل«الخليج» في أبرز المستجدات التي يشهدها الميدان التربوي في العام الدراسي الجديد، إذ جاء تصوّر التعليم الهجين، النموذج الأفضل ليقود ركب التعليم ويطبق على الطلبة في جميع مراحل التعليم في المدارس الحكومية والخاصة، وسر أفضلية هذا النظام يكمن في أنه يجمع ثلاثة أنواع من التعلم «المباشر والذاتي وعن بُعد»، ومنح أولياء الأمور حرية اختيار نوعية التعليم التي تناسب أبناءهم.

وسجلت إحصاءات العام الدراسي الجديد، التزام مليون و119 ألفاً و527 طالباً وطالبة في المدارس الحكومية والخاصة، و131 ألفاً و309 متعلمين جامعيين، و141 ألفاً و291 معلماً وإدارياً وفنياً في المدارس، بواقع 43,800 بالمدارس الحكومية و97,491 في الخاصة، و20 ألفاً و320 عضواً في الهيئات بالجامعات.

وأبرز مقررات العام الدراسي الجديد، نراها في إلزامية إجراء الفحص للطلبة والهيئات بأنواعها، شريطة لاستئناف الدراسة، بخطة تتضمن مراحل الفحص التدريجي للطلبة في التعليم العام «حكومي وخاص»، ومؤسسات التعليم العالي، والهيئات بأنواعها في كلتيهما، قبل العودة للدراسة، بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية المحلية.

المسار الزمني لاستقبال الطلبة في المدارس، يسير وفق 5 مراحل لعودة تدريجية للطلبة، إذ تضم الأولى: 25% من أعداد الطلبة بداية العام الدراسي، والثانية 50% لمدة أسبوعين، مقابل 75% للثالثة، لأسبوعين، والرابعة 100% لمدة أسبوع، فيما ركزت الخامسة على الرقابة المستمرة مع تطبيق الإجراءات المعتمدة، وتحدد الصفوف الدراسية المعنية بالعودة في كل مرحلة حسب خطة العودة المعتمدة من الوزارة أو الجهة التعليمية المحلية.

وبلغت الكثافة الطلابية المسموح بها في الغرفة الصفية الواحدة في المدارس بمختلف إمارات الدولة 15 طالباً، وفق وثيقة المقررات والاشتراطات والإجراءات، التي أقرت تطبيق مسافة 1.5 متر مسافة للتباعد بين الطلبة في الصفوف والمختبرات وغرف مصادر التعلم، وتطبيق مسافة مترين في المرافق الأخرى للمنشأة التعليمية.

ومسافة مترين بين الكوادر التدريسية والإدارية، والمحافظة على المسافة المعتمدة للتباعد في أثناء وجود الطلبة في المنشأة التعليمية بوضع ملصقات على الأرض لتحديد أماكن الوقوف.

الإطار العام لإعادة فتح مؤسسات التعليم في الدولة، تأسس على 12 محوراً، ضمت «إجراءات السلامة في بيئة التعليمية، التغذية الصحية في المنشآت التعليمية وتشمل إجراءات تشغيل المقاصف، والموارد البشرية وتركز على توفير الكادر للتعليم الهجين، ونظام البيئة الصحية والسلامة، فضلاً عن خدمات النقل و«الدعم»، وتفعيل الرقابة والمتابعة المستمرة، والأنشطة اللامنهجية، مع مراعاة «إلغاء جميع الأنشطة الجماعية».

إجراءات ومقررات

وأكد حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، أن خطة العودة للدراسة، تسير وفق إجراءات وقائية واحترازية ومقررات، تضمن سلامة الطالب، خلال رحلته من المنزل إلى المدرسة والعكس، ودخول الفصول، فضلاً عن تفعيل غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة.

وقال إن الوزارة باشرت خطوات استباقية في إدارة ملف التعليم، أفرزت رؤيةً عصرية تقوم على أهمية توافر عناصر وحلول ذكية، أسهمت في استكمال مسيرة التعليم ضمن بيئة تعليمية آمنة، من دون الإخلال في تحقيق المردود المعرفي للطلبة، في ظل الظروف الصحية الراهنة.

وأوضح أن التعليم الهجين، يركز على توظيف التكنولوجيا بشكل كبير مع اختيار الوسائل التعليمية المناسبة لرفع المستوى المهاري والمعرفي للمتعلم، وتكثيف الأنشطة الموجهة للتعلّم، باستخدام التقنية الحديثة في التدريس دون التخلي عن الواقع التعليمي المعتاد والحضور في غرفة الصف، مؤكداً أن الاستمرار في النظام الهجين من عدمه، يعتمد على تقييم الظروف الحالية ومستجدات حالات كوفيد 19 والتقييم الدوري المستمر من خلال فرق العمل المختصة.

الأنشطة الموجهة

واكد أن ولي الأمر شريك استراتيجي في اتخاذ القرار، وبناء استراتيجيات التعليم في الدولة، ويظهر ذلك جلياً في مشاركته في تحديد نوعية التعليم المناسب لأبنائه، سواء في المدرسة أو عن بُعد للفصل الدراسي الأول.

وقال إن كل عام دراسي يشهد تطورات جديدة، تخدم التوجهات المستقبلية للدولة، وتواكب في مضمونها متغيرات النظم التعليمية العالمية، وتحافظ على جودة مخرجات المدرسة الإماراتية، مؤكداً أن الظروف الراهنة زادت إصرار المجتمع التعليمي بمختلف فئاته لتجاوز التحديات كافة.

تطبيق اللوائح

وأكدت جميلة المهيري، وزير دولة لشؤون التعليم العام، أن التفاؤل والأمل يسودان الميدان التربوي لبدء عام دراسي جديد بعيد عن أية منغصات، مؤكدة ثقة الوزارة بجهود الإداريين والمعلمين والطلبة وأولياء الأمور وتعاونهم في تطبيق اللوائح والتعليمات بجدية، حفاظاً على سلامة الجميع وانسيابية التعلم.

وأوضحت إعداد مقررات وإجراءات خاصة لتشغيل الحضانات، ومراكز رعاية الأطفال في أثناء الجائحة، بجانب إعداد برامج تعليمية عبر منصات إلكترونية للعاملين في الحضانات ومراكز رعاية الأطفال.

وقالت إنه تم التنسيق مع الجهات الصحية في الدولة، لتنفيذ برنامج فحوص الطلبة والعاملين في المدارس الخاصة، والحضانات، حرصاً على سلامة الجميع، ومراعاة تلك الفئة، مع التشديد على الإجراءات فيها والحرص على إجراء الفحوص لجميع العاملات فيها والمربيات.

فلسفة تربوية

وأشارت إلى أن إجراءات إعادة افتتاح المدارس ركزت على دور مدير المدرسة في التأكد من تطبيق الإجراءات الصحية المعتمدة في المدرسة، وتشكيل فرق المتابعة، لضمان صحة الجميع، مؤكدة التشديد على الرقابة والمتابعة، لضمان التزام الجميع.

وأكدت أن الوزارة تركز عبر مسارات التطوير، على تحقيق تغييرات جذرية وشاملة في أطر ومسارات التعليم وفق فلسفة تربوية حديثة تحت أي ظرف، ضمن نسق وإطار وطني تشاركي، مع مختلف المؤسسات ذات العلاقة، بما يتماشى مع الرؤى الوطنية للقيادة الرشيدة.

اتخاذ التدابير

فيما أكد المهندس عبد الرحمن الحمادي، وكيل وزارة التربية، أنه تم التركيز على اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بالحفاظ على سلامة الطلبة والكوادر التربوية لانطلاقة مثلى للعام الدراسي الجديد، بفضل دعم وتوجيهات ومتابعة حثيثة من القيادة الرشيدة التي وضعت سلامة الطلبة والمعلمين على رأس أولوياتها.

وأفاد بأن الوزارة أجرت محاكاة واقعية للوقوف على حقيقة دوام الطلبة من حيث أعدادهم في الفصول، ومسافات التباعد، ومعايير السلامة العامة التي سترافق حضور الطلبة، وانصرافهم، بدءاً من الحافلة المدرسية، مروراً بوجودهم في المدرسة، وصولاً إلى عودتهم بشكل آمن لمنازلهم.

وأكد أن فرق الوزارة تعاونت مع الجهات المعنية في الدولة، لضمان عودة آمنة للطلبة إلى مقاعدهم الدراسية، في إطار الحرص المطلق على سلامتهم، بما يتماشى مع المعايير العالمية ذات الصلة التي تكفل بدورها استدامة العملية التعليمية، وتواصلها بعيداً عن أية مخاطر قد تنتج بسبب الظروف الراهنة.

استقرار الصفوف

الخبير التربوي الدكتور عبد الله مصطفى، يرى أن السيناريوهات التي اعتمدتها الوزارة لاستئناف الدراسة في مختلف مؤسسات التعليم في الدولة، جاءت مدروسة وممنهجة وهادفة، تحمل في مضمونها العديد من وسائل الأمن والسلامة لجميع الفئات في الميدان التربوي، بدءاً من الطالب مروراً بالمعلمين وصولاً لجميع الكوادر والهيئات في مجتمع التعليم.

وأكد أن بروتوكولات التعليم التي اعتمدتها الوزارة ضمن خططها وإجراءاتها مؤخراً، تضم في تكوينها المحافظة على استمرارية الدراسة، وتحقيق الاستقرار بين صفوف المجتمع التعليمي، موضحاً أن الالتزام ضرورة ملحة، تحت مظلة الظروف الراهنة، معتبراً أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع، مهما كان نوع التعليم «مباشراً» بالدوام في المدرسة، أو«عن بعد» في البيوت.

وأوضح أن نظام التعليم الهجين، فكر جديد يواكب التطورات المتسارعة في نظم التعليم العالمية، ويؤكد قدرة الإمارات على تطبيق نماذج متعددة في تعليم أبنائهم، ولكن على الجميع إدراك المهام والأدوار الجديدة، التي تفرزها كل مرحلة تطويرية تشهدها منابر العلم في الدولة.

التوسع في تدريس «الصينية».. أبرز مظاهر التطوير

يحمل لنا العام الدراسي مظاهر تطويرية جديدة في منظومة التعليم، أبرزها التوسع في نطاق تطبيق اللغة الصينية، لغة ثالثة في مدارس الدولة الحكومية، إذ ستطبّق في 59 مدرسة جديدة، بواقع 16 في أبوظبي و19 في دبي والشارقة و7 في الظفرة و17 في العين، في وقت تطبق «الصينية» في 60 مدرسة، ليصل إجمالي المدارس المطبقة لتلك اللغة 119 مدرسة.

وتعكف الوزارة على بناء جيل من المعلمين الملهمين، بحيث يكون في كل مدرسة بجميع نطاقات التعليم في الدولة، «معلم ملهم»، يكون لديه فكرة تم تطبيقها في المدرسة الإماراتية وأحدثت فرقاً واضحاً في العملية التعليمية، وتنطبق عليها معايير الاستدامة، وإمكانية التطبيق في بيئات مدرسية أخرى سواء التعلم المباشر أو التعلم عن بُعد.

وأقرت ضوابط جديدة، لاستمرار مشروع «براعم المستقبل»، الذي يستهدف طلبة مرحلة رياض الأطفال وما قبلها، على مستوى الدولة خلال العام الجديد، أبرزها توفير الفصل والمعلمة في حال التعليم المتزامن داخل المدرسة، ومعلمة تتابع تعلم الطلبة من حيث الحضور، والغياب، والواجبات، والتواصل مع أولياء الأمور، وتسجيل الملاحظات الخاصة بكل طالب، في حال التعليم غير المتزامن «عن بُعد» عبر بوابة التعلم الذكي للأطفال، الذين أتموا عامهم الثالث طوال العام الدراسي، على أن تتابع معلمات مرحلة ما قبل الروضة الجدول الزمني المتبع، لتنفيذ الدروس في التعليم المتزامن وغير المتزامن، فضلاً عن تدريب معلمات مرحلة ما قبل الروضة، على المنهاج الخاص بأبناء تلك المرحلة، في بداية العام الدراسي.

ثلاثة سيناريوهات للتباعد بين الطلبة في الحافلات

اشتمل إطار الخطط الوقائية والاحترازية للعام الدراسي الجديد، على ثلاثة سيناريوهات، لتطبيق التباعد بين طلبة المدرسة الإماراتية في الحافلات والفصول الدراسية، إذ يطبق الأول في حال تطبيق التباعد 1.5 متر، والثاني بالتباعد 1.75 متر، والثالث بالتباعد مترين. على أن يحدد لكل مرحلة تعليمية السيناريو الذي يناسبها.

وتخفض الطاقة الاستيعابية للحافلات، بحيث لا تتعدى 50% مع تسجيل قوائم بأسماء الطلبة، ومتابعة التزام السائقين والمشرفين بمعايير الصحة والسلامة المعتمدة مثل ارتداء الكمامات والتعقيم، وتطبيق مسافات التباعد الآمنة والتوجيه المستمر لمزودي خدمات النقل للمنشآت التعليمية بضرورة توعية موظفيهم بأهمية الالتزام بهذه المعايير والشروط للحد من انتشار الأوبئة والأمراض.

ويجب تحديد أماكن جلوس الطلبة في الحافلات بعد تخصيص مسافات التباعد الآمنة، والالتزام بتعقيم الحافلات قبل الرحلة الأولى، وبعد كل رحلة بمواد التنظيف والتعقيم المعتمدة مع المورد، وتأكيد التزام الطالب باتّباع الإجراءات الوقائية، وقياس درجة حرارة السائق والمشرف.

ويجب تحديد نقاط محددة لمداخل ومخارج الحافلات، وطلبة السيارات الخاصة والموظفين، لضمان فحص درجة الحرارة قبل دخول الجميع، مع الالتزام بالتباعد، ووضع مخطط لمواقف الحافلات وسيارات الموظفين والزائرين بما يضمن التباعد ضمن معايير الصحة والسلامة.

وعن تحديد عدد الطلبة بكل حافلة دراسية، يحدد المستخدمون للحافلات من إجمالي عدد الطلبة المتوقع في كل سيناريو، مع ضرورة التدقيق في عمليات الحصر.

المدارس الخاصة تعمل وفق خطتين و4 سيناريوهات

تعمل المدارس الخاصة العام الدراسي 2020-2021، وفق خطتين،«تشغيلية وشاملة»، مع الالتزام التام بتطبيق مع ما أقرّ للمدارس الحكومية بشأن المنهاج التعليمي والخطط الدراسية، فضلاً عن 4 سيناريوهات تضم نموذج اليوم الدراسي الكامل «الانتظام بنظام الدوام الكامل»، ونموذج اليوم الدراسي الجزئي «الانتظام بنظام الدوام الجزئي»، ونموذج الحضور بالتناوب «التناوب بالأيام أو بالأسابيع»، و«نموذج التعليم الهجين».

وفي وقفة معه أكد خالد عبد الحميد، مدير مدرسة دبي للتربية الحديثة، أن معظم أولياء الأمور فضلوا التعليم المباشر، ليكون التعليم الهجين السيناريو الأقوى الذي تطبقه المدرسة العام الدراسي الجديد، موضحاً عدد الحصص لا يتجاوز 30 أسبوعياً للمواد الأساسية، و10 تعليم ذاتي، ويبدأ الدوام في الساعة 7:45 ويستمر حتى 1:30، والحصة 45 دقيقة، وهناك ساعة راحة بين الحصص، مؤكداً أن عدم وجود نواقص في الكوادر التدريسية في جميع المواد.

واتفق معه طارق شيخ إسماعيل، مدير مدرسة المنارة بالشارقة، إذ أكد أن المدرسة تطبق التعليم الهجين، وهناك طلبة سوف يدرسون تعليماً مباشراً، ومعظمهم في الصفوف العليا، وهناك أسر اختارت التعليم عن بُعد، موضحاً أن خطة المدرسة تتسم بالمرونة والقادرة على تطبيق أي سيناريو يتوافق واتجاهات وبروتوكولات الوزارة في العام الدراسي الجديدة، مشيراً إلى اكتمال الهيئات بأنواعها ومنها المعلمون، فضلاً عن الانتهاء من جداول الحصص والجدولة الزمنية لليوم الدراسي.

أما ديفيد كوك، مدير مدرسة ريبتون دبي، فأكد قدرة المدرسة على تطبيق التعليم المباشر للصفوف من الروضة وحتى الثالث عشر، وهنا عدد ضئيل جداً من أولياء الأمور طلب التعليم عن بُعد لأسباب طبية، مؤكداً الالتزام بجميع البروتوكولات التي طرحتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية والبالغ عددها 118، فضلاً عن تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة.

وأكدت زوي وولي، مديرة مدرسة فورمارك، التي تضم طلبة من الروضة الأول إلى الصف 8، أن أبواب مدرستها ستفتح للمتعلمين في جميع الصفوف، وهناك ترتيبات خاصة، للطلبة الذين فضلوا التعليم عن بُعد، مؤكدة أن الكثافة الطلابية في الغرفة الصفية لا يتجاوز 10 متعلمين، مع المحافظة على التباعد.

أما جيليان هاموند، مديرة مدرسة ريبتون أبوظبي، فأكدت أن الفصل الدراسي بالتعلم عن بُعد الكامل للأسابيع الأربعة الأولى، ثم نصف يوم من التعليم في المدرسة، ونصف يوم في المدرسة، والنصف الآخر في المنزل.

تعليم افتراضي «النظري» وبروتوكولات للتخصصات العلمية

وعن الاستعدادات في الجامعات، أكد أنه وفقاً للمعطيات الخاصة بالحالة الصحية الراهنة، سيكون التعليم فيها عن بُعد، ويقتصر الحضور الشخصي على عدد محدود من الكوادر والطلبة أصحاب التخصصات العملية والتطبيقية، الذين يتطلب وجودهم في المختبرات، والمرافق المماثلة لأغراض البحث العلمي.

وأكد أن هناك الكثير من الإجراءات الاحترازية الخاصة بمؤسسات التعليم العالي المرخصة التي يجب أن تتبعها جميع المنشآت التعليمية في الدولة من أجل تحقيق بيئة تعليمية آمنة وصحية. وأوضح أن لدى الوزارة خطة ممنهجة لمتابعة الجامعات، والتأكد من تطبيقها لمجموعة الإجراءات الاحترازية وفق البروتوكولات المعتمدة، لضمان بيئة تعليمية صحية وآمنة.

خطة آمنة لتوصيل الكتب إلى المدارس

وضعت وزارة التربية والتعليم مؤخراً، خطة تسليم الكتب الدراسية للعام الدراسي المقبل 2020-2021، للمدارس والرياض الحكومية في مختلف إمارات الدولة، حيث تستهدف 301 مدرسة وروضة، بواقع 274 مدرسة و27 روضة.

وبحسب الخطة التي حصلت ”الخليج 365” على نسخة منها، تم تسليم الكتب إلى 171 مدرسة من 16-20 أغسطس الجاري، بواقع 33 مدرسة يوم 16 منه، و31 مدرسة في 17 منه، و34 مدرسة في 18، و36 في يوم 19، و37 في يوم 20.

في المقابل، وزّعت كتب العام الدراسي الجديد على 103 مدارس من 24 -26 الجاري، بواقع 38 مدرسة يوم 24، 34 يوم 25، و31 مدرسة يوم 26، فضلاً عن تسليم الكتب الخاص ب27 روضة.

إعادة هندسة المناهج

أعادت وزارة التربية هندسة المناهج، ووضعت تصورات للمواد الدراسية، وحددت كيفية تدريسها في حال استخدام أسلوب التعلم عن بُعد والتعليم الهجين. وراعت تقليل نواتج التعلم عن بُعد للمواد الدراسية إلى الحد الأدنى والذي لا يسبب فاقداً في التعلم لدى الطلبة في المرحلة الأولى من العودة التدريجية. أعادت جدولة زمن الحصص الدراسية.