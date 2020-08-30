قلق أممي من قمع المطالبين بتحسين الأوضاع المعيشية بليبيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس السبت، إن ليبيا «بحاجة ملحة للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة، لتلبية تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله بشكل ملائم، وإلى الكرامة والسلام»، فيما قال الجيش الليبي، أمس، إن السواحل المقابلة لمدن سرت ورأس لانوف والبريقة، شهدت انتشاراً كثيفاً للدوريات البحرية.

وأشارت البعثة الأممية في بيانها، إلى أن ليبيا تشهد «تحولاً لافتاً في الأحداث، يؤكد الحاجة الملحة للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة من شأنها أن تلبي تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله بشكل ملائم». وحثت البعثة على الهدوء وتطبيق سيادة القانون والحفاظ على حقوق جميع المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم، في إشارة إلى قمع ميليشيات طرابلس للتظاهرات السلمية التي شارك فيها المواطنون، احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية.

ونوهت البعثة بتزايد انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، قائلة: «في كل أنحاء ليبيا، تشهد البعثة على زيادة في التقارير بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاحتجاز والقيود المفروضة على حرية التنقل والتعبير، وكذلك الحق في التجمع السلمي والاحتجاج».

واختتمت البعثة بيانها بالقول: «يبدو أن الاستخدام الواسع لخطاب الكراهية والتحريض على العنف يهدف إلى زيادة الفرقة بين الليبيين، وتعميق الاستقطاب وتمزيق النسيج الاجتماعي في البلاد على حساب الحل الليبي الليبي».

ودعت السفارة الألمانية لدى ليبيا، القادة الليبيين إلى التصرف بحذر واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين.

وقال سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا: «ندعو إلى الاعتدال واحترام الحقوق الأساسية»، مضيفاً: «يجب على القادة الليبيين التصرف بحذر واغتنام الفرصة التي أتاحتها إعلانات 21 أغسطس، لتحقيق تقدم ملموس نحو وقف إطلاق النار واستئناف إنتاج النفط».

وفاة «أول ضحية» لانتفاضة طرابلس

ودان حراك 23 أغسطس من متظاهري طرابلس، أمس، قيام مجموعة القوة المشتركة بقتل متظاهر في منطقة غواط الشعال في طرابلس الجمعة.

وطالب بيان للحراك المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بإصدار أوامره للمليشيات التابعة له، لإطلاق سراح الشباب المعتقلين.

وقال الجيش الليبي، أمس، إن السواحل المقابلة لمدن سرت ورأس لانوف والبريقة، شهدت انتشاراً كثيفاً للدوريات البحرية.

وأضاف الجيش أن رتلاً من نحو 200 عربة عسكرية تحركت شرقاً من مصراتة باتجاه مدينة تاورغاء، وهو نحو ثلث الطريق إلى سرت.

(وكالات)