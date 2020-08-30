توقيع بروتوكول الترتيبات الأمنية مع مسار دارفور

وقعت الحكومة الانتقالية السودانية والحركات المسلحة-مسار دارفور-، أمس السبت، على بروتوكول الترتيبات الأمنية الثامن والأخير،فيما

دعا رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إلى تشكيل غرفة طوارئ لمواجهة تداعيات الفيضانات وترتيب مساعدات للمتضررين.

ويتوجه رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، يرافقه وفد رفيع المستوى، اليوم الأحد، إلى جوبا عاصمة جنوب السودان، لحضور التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام غداً الاثنين.ويعقد حمدوك على هامش التوقيع، جلسة مباحثات مشتركة مع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ومع رؤساء حركات الكفاح المسلح وفي مقدمتهم رئيس الحركة الشعبية- شمال عبد العزيز الحلو.وكانت الحكومة السودانية، اتفقت بالأحرف الأولى مع حركات الكفاح المسلح بمسار دارفور على 7 بروتوكولات شملت: «السياسي، والسلطة، والثروة، والعدالة والمحاسبة، والتعويضات وجبر الضرر، والرحل والرعاة، والأرض والحواكير».



نقلة نوعية

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من جانبه، قال نائب رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال- الجبهة الثورية ياسر عرمان في تدوينة عبر «تويتر»: «إن مؤسسات الحكم الانتقالي تحتاج إلى نقلة نوعية جديدة، وليس إضافة وجوه جديدة فحسب».

وأضاف أن اتفاقية السلام يجب أن يكون أحد أهدافها تعزيز العلاقة بين المدنيين والعسكريين،وشدد على أن «دخول 6 حركات تعتمد الكفاح المسلح وتوصلت إلى اتفاق للترتيبات الأمنية، سيسهم في بناء منظومة عسكرية أمنية تدعم الانتقال ، وتعطي بعداً جديداً للشراكة بين المدنيين والعسكريين».

من جهة أخرى ،دعا رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إلى تشكيل غرفة طوارئ لمواجهة تداعيات الفيضانات وترتيب مساعدات للمتضررين.

جاء ذلك خلال تفقده منطقة الكلاكلة القبة بمحلية جبل أولياء جنوبي العاصمة الخرطوم بصحبة عدد من المسؤولين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن جملة الوفيات جراء السيول والفيضانات في جميع ولايات السودان بلغت 88 حالة وفاة وبلغت جملة الإصابات 44 إصابة، فيما بلغ عدد المنازل التي دمرتها المياه بصورة كلية 19984 منزلاً و35215 بصورة جزئية، إضافة إلى 140 مرفقاً حكومياً تدمر بصورة كلية و318 متجراً ومخزناً وتلف 3201 فدان زراعي ونفوق 5379 من المواشي.



مناسيب النيل تواصل ارتفاعها



وواصلت مناسيب النيل ارتفاعاتها غير المسبوقة في معظم الأحباس، وسجلت في محطة الخرطوم أمس 17.48 متر وهو رقم أعلى ب22 سم من أعلى رقم مسجل 17.26 متر، وتوقعت لجنة الفيضانات، أن يصل المنسوب في الخرطوم اليوم 17.51 متر ليرتفع يوم غد الاثنين إلى 17.53 متر.