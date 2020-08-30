طرق دبي تنجز 40% من تطوير ثلاث محطات للمترو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



أعلن مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إنجاز 40% من أعمال تطوير محطات مدينة دبي للإنترنت، وداماك العقارية، والإمارات للصرافة، الموجودة على الخط الأحمر لمترو دبي، في إطار خطة جهود الهيئة لتطوير المحطات وتحسين البنية التحتية حولها، لتحقيق السعادة للمتعاملين كافة.

قال: يتضمن المشروع، بناء مدخل إضافي غربي في محطة مدينة دبي للإنترنت، وتحسين الربط بين محطة داماك العقارية لمترو دبي، ومحطة مرسى دبي للترام، لتلبية النمو المتزايد في عدد الركاب، وتحديداً في ساعات الذروة الصباحية والمسائية، وكذلك بناء مدخل إضافي شرقي في محطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة، لتسهيل عملية وصول الركاب للمحطة، إلى جانب تنفيذ الأعمال المدنية حول مداخل المحطات في الجهة الشرقية والغربية لتحقيق تكامل المواصلات وسهولة وصول مستخدمي مترو دبي إلى المحطات، كما يتضمن المشروع توفير معابر للمشاة، وأماكن مغطاة للاستراحات، وأعمال الزراعة التجميلية، واللوحات الإرشادية.

وأضاف الطاير: المشروع جزء من خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية ل 40 محطة مترو ونقل بحري بحلول عام 2025، وتحسين الربط بين المحطات والمرافق العمرانية والسياحية المهمة المجاورة لتلك المحطات في مسافة لا تقل عن 500 متر، وضمان وصول المشاة ومستخدمي الدراجات الهوائية والسائقين لتلك المناطق بطريقة آمنة وسهلة، مشيراً إلى أن اختيار هذه المحطات جاء وفقاً لمعايير متعددة مثل عدد الركاب في المحطات، وعدد مستخدميها من أصحاب الهمم، والكثافة السكانية، والتوزيع الجغرافي في المناطق المحيطة بها، وعدد رحلات التنقل من وسيلة لأخرى.