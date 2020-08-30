شرطة أبوظبي: حماية الأبناء على «الإنترنت» مسؤولية الأهل

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”
دعت شرطة أبوظبي أولياء الأمور إلى حماية الأبناء من عمليات الاستغلال والابتزاز الإلكتروني التي قد يتعرضون لها أثناء متابعة «الدراسة عن بُعد» على الإنترنت وتطبيقات التواصل، مع بداية العام الدراسي الجديد.
وأوضحت أن «الدراسة عن بُعد» أصبحت واقعاً، ما جعل الإنترنت جزءاً مهماً في حياة أطفالنا الذين أصبحوا يتعاملون مع شبكات التواصل يومياً. وعلى الرغم من أنها توفر لهم فرص التعلم، وتمدّهم بالكثير من المصادر والمعلومات، فإنهم أصبحوا أكثر عرضة للمخاطر عبرها.
وحثت أولياء الأمور على ضرورة مراقبة استخدام الأبناء للتطبيقات الذكية وشبكات التواصل، وتقديم النصائح المستمرة ومساعدتهم في حماية خصوصيتهم.
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