15.4 مليار درهم قروض العقار والإنشاءات في النصف الأول

سجل الائتمان المحلي للمقيمين نمواً بحوالي 1.2% في النصف الأول من العام الجاري، وحقق نمواً بمعدل 2% تقريباً في الربع الثاني 2020 ليصل إلى 1.63 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي، ووصل نمو الائتمان المحلي على أساس سنوي إلى 5.5% مقابل 1.54 تريليون درهم في نهاية يونيو 2019.

وتفاوتت مستويات نمو الائتمان على أساس الجهات والقطاعات المختلفة فبحسب النشرة الإحصائية لمصرف الإمارات المركزي تراجع الائتمان للقطاع الحكومي في النصف الأول بحوالي 1.8% إلى 247.15 مليار درهم، رغم ارتفاعه في الربع الثاني بحوالي 9.1%، وحقق الائتمان للحكومة نمواً بحوالي 24.4% على أساس سنوي، مقابل 198.71 مليار درهم.

تفاوت مستويات نمو الائتمان على أساس الجهات والقطاعات المختلفة

تصل حصة الائتمان للقطاع الحكومي إلى حوالي 15.2% من الائتمان الحكومي للمقيمين في نهاية النصف الأول من العام الجاري.

وأظهرت النشرة الإحصائية لمصرف الإمارات المركزي أن الائتمان لقطاعي الإنشاءات والعقارات سجل نمواً بحوالي 5% في النصف الأول من العام الجاري ليصل إلى 326.54 مليار درهم مقابل 311.14 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2019، أي بإضافة تصل إلى 15.4 مليار درهم أقرضها القطاع المصرفي للقطاعين في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

ونمت قيمة القروض للقطاعين في الربع الثاني من العام الجاري بحوالي 2.1% بإضافة 6.7 مليار درهم قروض جديدة وفرها القطاع المصرفي لشركات القطاعين في الأشهر الثلاثة من إبريل إلى نهاية يونيو 2020. ويشكل قطاع العقارات بذلك حصة 16% من الائتمان المحلي، كما تصل حصة الإنشاءات إلى 4% من الائتمان المصرفي المحلي في نهاية النصف الأول من العام الجاري.

ونما الائتمان المصرفي للقطاع العقاري بحوالي 1.9% في الربع الثاني من العام الجاري، ونحو 6% في النصف الأول من 2020. في الوقت نفسه نمت القروض المصرفية لقطاع الإنشاءات بحوالي 2.9% في الربع الثاني وبحوالي 0.9% في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وبحسب بيانات المركزي شكلت القروض الشخصية حوالي 20% من الائتمان المحلي لمقيمين مع نهاية النصف الأول من العام الجاري، حيث وصلت إلى 329.58 مليار درهم. وتراجعت القروض الشخصية للأغراض الاستهلاكية في النصف الأول 2020 بحوالي 0.1%، وبنحو 1.2% في الربع الثاني من العام الجاري لتصل إلى 329.58 مليار درهم.ائتمان الصناعة

تراجع الائتمان للقطاع الصناعي، الذي يمثل حصة تصل إلى 5% من الائتمان المحلي للمقيمين، بحوالي 2.4% في الربع الثاني من العام الجاري ليصل مع نهاية يونيو الماضي إلى 79.68 مليار درهم، ووصل التراجع في النصف الأول على 0.1%، لكنه سجل نمواً على أساس سنوي يصل معدله إلى 4.6% مقابل 76.17 مليار درهم في نهاية يونيو 2019.

وضمن القطاع تراجع الائتمان لقطاع صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بحوالي 6.7% في الربع الثاني لكنه سجل رغم ذلك نمواً بحوالي 6% في النصف الأول وحقق نمواً سنوياً بمعدل 10.5% ليصل إلى 6.07 مليار درهم في نهاية يونيو 2020.

3 % نمو الائتمان لقطاع التجارة في النصف الأول

نما الائتمان المحلي لقطاع التجارة بحوالي 3% في النصف الأول، كما سجل نمواً بحوالي 0.9% في الربع الثاني من العام الجاري، وبحسب بيانات المركزي سجل الائتمان المصرفي المحلي لقطاع التجارة نمواً سنوياً وصل معدله إلى 2.1% عن الفترة ليصل إلى 157.17 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي.

وشكل الائتمان لقطاع التجارة حصة 9.7% من الائتمان المحلي للمقيمين حتى نهاية يونيو الماضي (6.6% لتجارة الجملة، و3.1% لتجارة التجزئة). ونما الائتمان لتجارة الجملة بحوالي 0.7% في الربع الثاني و2.9% في النصف الأول وحوالي 0.8% على أساس سنوي إلى 107.8 مليار درهم. كما نما الائتمان لقطاع تجارة التجزئة بحوالي 4.7% في الربع الثاني، و3.2% في النصف الأول، وبلغ نموه على أساس سنوي حوالي 5% ليصل إلى 49.37 مليار درهم في نهاية يونيو 2020.

نمو قياسي لائتمان النقل والتخزين

سجل الائتمان المحلي لقطاع النقل والاتصالات والتخزين نمواً قياسياً بمعدل 33% في الربع الثاني، و46.6% في النصف الأول، و51.9% على أساس سنوي إلى 83.98 مليار درهم.

تراجع ائتمان القطاع الحكومي 1.8% إلى 247.15 مليار درهم

73 % نمو ائتمان «الزراعة»

نما الائتمان المحلي للمقيمين على مستوى قطاع الزراعة بحوالي 73% في النصف الأول من العام الجاري ليصل إلى 1.82 مليار درهم، ووصل نمو الائتمان للقطاع إلى 18% في الربع الثاني من العام الجاري، وإلى 8.7% على أساس سنوي. ووفقاً لبيانات المركزي تراجع الائتمان لقطاع التعدين بحوالي 3.1% في الربع الثاني من العام الجاري، لكنه حقق نمواً بحوالي 7.4% في النصف الأول و26% مقابل الفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 11.44 مليار درهم. كما نما الائتمان لقطاع الكهرباء والغاز والماء بحوالي 13.4% في الربع الثاني وبحوالي 17.4% في النصف الأول وسجل نمواً وصل إلى 37% على أساس سنوي ليبلغ حوالي 26.69 مليار درهم.