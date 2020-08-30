المنصوري ينضم إلى قيادة «موانئ دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «موانئ دبي العالمية» عن انضمام المهندس سلطان بن سعيد المنصوري إلى المجموعة كعضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي.

يأتي ذلك مع انضمام باترس تروفوادا كعضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي، وذلك ابتداء من 5 أغسطس/آب الجاري، عقب الإعلان عن استقالة كل من عبد الله الغباش وناديا الكمالي من منصبيهما في مجلس إدارة المجموعة العالمية.

ويأتي انضمام وزير الاقتصاد السابق سلطان المنصوري إلى «موانئ دبي العالمية» في وقت تشهد فيه المجموعة توسعاً عالمياً مطرداً كمزود عالمي بالحلول اللوجستية الذكية المتكاملة، الهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم.

أما باترس تروفوادا، الخبير الاقتصادي، فقد كان رئيس وزراء ساو تومي وبرينسيبي في إفريقيا الوسطى بين 2008 و2014، ويتمتع بحضور إفريقي واسع.