خبراء يدعون إلى تأسيس مظلة دولية لتطوير لقاح لــ «كورونا»

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نظم مركز تريندز للبحوث والاستشارات مؤخراً ندوة دولية عن بُعد تحت عنوان: «علاج دولي مضاد لفيروس كوفيد-19: بين جهود التطوير وبروتوكولات التنظيم» شارك فيها نخبة من الخبراء الدوليين في المجال الصحي وصناعة اللقاحات والأدوية تناولوا خلالها طبيعة الجهود الدولية الرامية إلى تطوير علاج ل «كوفيد-19»، وضرورة العمل على توحيد هذه الجهود من أجل تسريع الوصول للقاح لهذا الوباء الذي ما يزال يشكل واحداً من أخطر الأزمات الصحية التي تواجه العالم في العصر الحديث.

تناولت الدكتورة نوال الكعبي، استشارية الأمراض المعدية، ورئيس اللجنة الوطنية السريرية لفيروس كورونا، والمدير التنفيذي للشؤون الطبية في مدينة الشيخ خليفة الطبية في الإمارات في ورقتها بالندوة تطورات المرحلة الثالثة من التجربة السريرية للقاحات السارس-كوف-2 المعطلة المفعول، مشيرة إلى أن التجارب السريرية للمرحلة الثالثة من اللقاح غير النشط أظهرت مؤشرات إيجابية ومشجعة للغاية ولم يترتب على اللقاح أية أعراض جانبية سلبية كبيرة.

وكشفت الدكتورة عن فتح واحد من أكبر المواقع السريرية الطبية في الشرق الأوسط وربما في العالم وتم استقطاب أكثر من 1200 متطوع ينتمون إلى 118 جنسية من داخل دولة الإمارات، كما تم توفير عدد من الممارسين الصحيين المتخصصين للإشراف على هذه التجارب وتم تخصيص عدة مراكز لإجراء التجارب على المتطوعين.

وفي ورقة علمية للدكتورة جِل هورويت، المدير التنفيذي للعمليات الاستراتيجية لدى مختبر المناعة الجزيئية في جامعة روكفلر بالولايات المتحدة تحت عنوان: «استخدام الأجسام المضادة وحيدة النسيلة» Monoclonal Antibodies في علاج «كوفيد-19» والوقاية منه، أوضحت كيف يعمل فيروس كورونا المستجد وأوجه الشبه والخلاف بينه وبين الفيروسات الأخرى التي تصيب الإنسان. وأشارت إلى أن خطورة «كوفيد-19» تكمن بالأساس في طبيعة الخلايا البروتينية التي تكونه، والتي قد تنتشر بسرعة في جسم الإنسان.

وأضافت أن البروتين الذي يلتصق به فيروس كورونا يوجد في العديد من الخلايا البشرية بما فيها تلك الموجودة على مستوى الجهاز التنفسي؛ وهذا هو السبب في أن العديد من المصابين ب«كوفيد-19» يشكون من أعراض هذا الفيروس على مستوى القلب والأوعية الدموية.

أما الدكتور ديفيد زِغدون، المدير التنفيذي لشركة ميجفاكس، ميجال- معهد الجليل للبحوث من إسرائيل فقد ألقى في ورقته التي حملت عنوان:«لقاح الوُحيدات الفموي Oral subunit vaccine لعلاج «كوفيد-19» الضوء على دور اللقاح الفموي MigVax-101 في علاج «كوفيد-19».

وأشار الدكتور إلى أن هذا اللقاح يحفز ثلاث أذرع للاستجابة المناعية بما فيها المناعة المخاطية، والمناعة المنهجية، والمناعة الخلوية، لافتاً في هذا الخصوص إلى أنه تم استخدام لقاح إنفلونزا الطيور كأساس لتطوير هذا اللقاح.

وتناولت الدكتورة ميليتا فوينوفيتش، رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في الاتحاد الروسي، في ورقتها دور ممثلي منظمة الصحّة العالمية الدبلوماسيين باعتبارهم ميسِّرين للجهات المنظِّمة والوزارات والمصنِّعين، مؤكدة أهمية الدور الذي تقوم به مكاتب منظمة الصحة العالمية الإقليمية في دعم أجندات البحث والتطوير في الدول التي تتواجد فيها، وتحديد إطار أجندة البحوث، وتشجيع نشر المعرفة، ووضع المعايير ومتابعة تنفيذها، وتوفير المساندة الفنية، وتحفيز التغيير إلى الأفضل.

وأضافت أنه وحتى تتوفر الأدلة الكافية على فاعلية أي دواء، فإن منظمة الصحة العالمية تحذّر من قيام الأطباء والجمعيات الطبية من التوصية أو إعطاء هذه اللقاحات غير المؤكدة لمرضى «كوفيد-19» أو لأي شخص يريد العلاج بنفسه.