ماكرون يحذر من حرب أهلية يواجهها لبنان إذا تُرك وحده

حسمت الرئاسة اللبنانية أمرها وحددت يوم غد الاثنين، موعداً لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة الجديد، واللافت للانتباه أن الموعد يصادف اليوم نفسه الذي قد يصل فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت مساء، من دون أن يقترن بتسريب أو إيحاء حول اسم الشخصية التي ستكلف بتشكيل الحكومة، كما لم يقترن تحديداً بأنه انطلق من خلفية التوافق المسبق على شخصية الرئيس المكلف، ولو كان هذا التوافق موجوداً لتحدد موعد الاستشارات أمس الأحد أو أمس الأول السبت على الرغم من العطلة الرسمية، وليس الانتظار إلى الغد.

وقالت بعض المصادر إن مبادرة رئيس الجمهورية بتحديد الموعد الاثنين، تعد خطوة لحشر الأطراف المعنية بالملف الحكومي وحثها على التوافق على رئيس الحكومة. وهو بتحديده موعد الاستشارات الاثنين، يعطي مهلة 72 ساعة لهذه الأطراف لحسم هذا التوافق، إلا أن اللافت كان تغريدة رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط التي كتب فيها: «بعد تأخير في الدعوة إلى الاستشارات ومخالفات الطائف، كأن بعض القوى السياسية تختبر مسبقاً دستوراً جديداً، وبعضها ينادي به جهاراً، تحددت الاستشارات نهار الاثنين حياء، كون الرئيس ماكرون سيأتي الثلاثاء».

وبحسب مصادر سياسية معنية بالملف الحكومي، فإن موعد الاستشارات الملزمة، وعلى الرغم من تأكيد مصادر في بعبدا أن هذه الاستشارات لن تتأجّل، وعلى الرغم من مبادرة رئاسة الجمهورية إلى توزيع جدول لقاءات الرئيس بالكتل والنواب، يبقى عرضة للتأجيل في حال لم يتم التوافق على اسم لرئاسة الحكومة. ومن هنا، تحركت اتصالات مكثفة في الساعات الماضية لحسم اسم رئيس الحكومة العتيد، ولا سيما بين «أمل» و«حزب الله» و«التيار الوطني الحر»، وبين المراجع السنية السياسية والدينية، وكذلك على خط نبيه بري وجنبلاط، وما بين الثنائي وتيار المردة وسائر الحلفاء.

وبحسب المعلومات، فإنه حتى ما بعد إعلان مواعيد الاستشارات الملزمة، فإن الرئيس سعد الحريري لم يكن قد سمى أحداً لرئاسة الحكومة، وذلك التزاماً منه بما سبق وأعلنه بأنه لن يسمي أحداً أو يغطي أحداً من المقربين منه لرئاسة الحكومة. هذا في وقت كانت فيه بعض الأسماء تطرح بشكل متتال وتدخل إلى نادي المرشحين. هذه المواقف تزامنت مع اجتماع عقده الرؤساء السابقون للحكومات، الحريري وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، من دون أن يتم الإعلان عن أي قرار بشأن التسمية في الاستشارات النيابية الملزمة، وقد تم الاتفاق على إبقاء الاجتماعات مفتوحة.

إلى جانب ذلك، كشف مشاركون في حركة الاتصالات، عن أنهم فوجئوا بتحديد موعد الاستشارات قبل بلوغ التوافق على اسم رئيس الحكومة، إلا أنهم أشاروا إلى أن الساعات المقبلة ستبلور الصورة أكثر، سواء في اتجاه إجراء الاستشارات في موعدها المحدد الاثنين، أو في اتجاه تأجيلها إلى موعد آخر.

وبحسب هؤلاء المشاركين، فإن الرهان في هذه الحالة يبقى على «مفاجأة في ربع الساعة الأخير»، ذلك أن إجراء الاستشارات وعدمها هما احتمالان ما زالا متساويين، لأن الخيارات المطروحة لرئاسة الحكومة محدودة جداً، ومعززة بما سماها هؤلاء «مجموعة أساسيات»:

أولاً، أن الاستشارات الملزمة ينبغي أن تتم بصورة توافقية لا خلافية، وليس استشارات تشكّل تحدياً لجهات سياسية بشكل خاص وكذلك للطائفة السنية بشكل عام. ثانياً، لا تكرار لتجربة حكومة حسان دياب، لا من حيث التكليف ولا من حيث التأليف. ثالثاً، أن الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة ينبغي أن يحظى بأوسع توافق عليه من المكونات السياسية، والوضع الحالي في لبنان يوجِب حكومة إصلاحية فاعلة. وبحد أولى، يوجب أن يكون رئيسها صاحب حيثية سياسية وشعبية ولدى الطائفة السنية.

في المقابل، تمنى مرجع سياسي «أن نصل إلى خواتيم إيجابية، والتوافق على اسم رئيس الحكومة قبل الاثنين، وإلا فإننا سنغوص في تعقيدات أعمق ممّا هي عليه الآن».

في غضون ذلك، حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من «حرب أهلية» في لبنان «إذا تخلينا عنه»، وذلك قبيل عودته إلى بيروت في مسعى لإنهاء الأزمة السياسية التي تمنع تشكيل حكومة تُخرج البلاد من أزمتها العميقة. وقال ماكرون من باريس: «إذا تخلينا عن لبنان في المنطقة وإذا تركناه بطريقة ما في أيدي قوى إقليمية فاسدة، فستندلع حرب أهلية» وسيؤدي ذلك إلى «تقويض الهوية اللبنانية». وأشار إلى «القيود التي يفرضها النظام الطائفي» التي أدت «إلى وضع يكاد لا يوجد فيه أي تجديد سياسي؛ وحيث يكاد تكون هناك استحالة لإجراء إصلاحات». وحذر من أنه «إذا لم نفعل ذلك، فإن الاقتصاد اللبناني سينهار» و«سيكون اللبنانيون هم الضحية الوحيدة».

من جهة ثانية، علم بأن مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد شينكر، سيزور بيروت يوم الأربعاء، وبحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، فإن شينكر، سيسافر إلى لبنان؛ حيث سيلتقي مع ممثلي المجتمع المدني، وسيناقش الجهود المتعلقة بالمساعدات الأمريكية في أعقاب انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب، وسيحث القادة اللبنانيين على تنفيذ إصلاحات تستجيب لرغبة الشعب اللبناني في الشفافية والمساءلة وحكومة خالية من الفساد».