«الدواء الأمريكية» توافق على استخدام «ريمديسيفير» لعلاج الفيروس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعطت هيئة الأغذية والدواء الأمريكية الضوء الأخضر لتوسيع رقعة استخدام عقار «ريمديسيفير» كعلاج طارئ لكل المرضى بكوفيد-19 من مختلف شرائح الأعمار ومستويات شدة الإصابات. وكانت الهيئة سمحت باستخدام هذا الدواء ابتداء من شهر مايو الماضي في علاج الإصابات الخطيرة فقط بعد أن تأكدت قدرة العقار على تسريع التعافي من الداء.

وأوضحت الهيئة أن التجربة بينت أن «ريمديسيفير» عقار فعال في علاج الإصابات ب: كوفيد-19 وأن منافعه بدت، خلال الاختبارات والتجارب السريرة، أكبر من مخاطره الممكنة على المرضى.

كما أكدت الهيئة أنها تواصل بذل قصارى جهودها، بالتعاون مع مؤسسات ابتكار وإنتاج الأدوية، سعياً للتوصل إلى علاجات جديدة وفعالة من خلال تكثيف الدراسات والاختبارات السريرية.

من جانب آخر، ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن أربعة لقاحات صينية مضادة لفيروس كورونا المستجد بدأت مرحلة التجارب الإكلينيكية الثالثة الدولية، وفقاً لما أعلنته آلية الوقاية من المرض والسيطرة عليه المشتركة التابعة لمجلس الدولة الصيني.

ومن المنتظر أن تستكمل بعض تجارب المرحلة الثالثة، الجولة الأولى من التطعيمات في أوائل سبتمبر، على أن تظهر البيانات الأولية في نوفمبر. وعادة ما تتضمن مرحلة التجارب الإكلينيكية الثالثة مشاركة آلاف من الأشخاص للتحقق من سلامة وفعالية اللقاحات، وهما الضمانتان الأساسيتان للموافقة على الطرح في الأسواق.

وحيث إن المرض قد أصبح تحت السيطرة في الصين، لم تعد لديها ظروف مناسبة لإجراء تجارب بشرية واسعة النطاق، لذلك تُجرى جميع تجارب المرحلة الثالثة خارج البلاد. وقد تمت الموافقة على إجراء مرحلة التجارب الإكلينيكية الثالثة على لقاحين معطلين مضادين لمرض فيروس كورونا طورتهما مجموعة بيوتك الوطنية الصينية، في عدد من بلدان الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية، بمشاركة أكثر من 30 ألف شخص، وفقاً لرئيس المجموعة يانغ شياو مينغ.

ويخضع لقاح معطل مضاد للمرض طورته شركة (سينوفاك بيوتيك) المحدودة، لمرحلة التجارب البشرية الثالثة، في بعض البلدان في أمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا، حسب رئيس الشركة ومديرها التنفيذي ين وي دونغ. ويخضع لقاح مؤتلف مضاد لكوفيد-19، يتخذ من الفيروس الغدي المعيب المعدل كعنصر ناقل، للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

(وكالات)