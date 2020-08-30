احتجاجات في لندن وباريس وبرلين مناهضة لقيود «الجائحة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرقت شرطة برلين أمس السبت، احتجاجاً حاشداً في العاصمة الألمانية على قيود فيروس كورونا بعد ساعات من بدايته بسبب عدم التزام المشاركين في المسيرة، بتنفيذ تعليمات التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات. وجاء الاحتجاج مع زيادة عدد حالات الإصابة بالفيروس في مختلف أنحاء أوروبا، بينما يتنامى الإحباط العام من إجراءات احتواء الفيروس في بعض الأوساط. وجرى تنظيم احتجاجات مماثلة في باريس ولندن وغيرهما.

وقالت شرطة برلين على تويتر: «للأسف لم يكن أمامنا اختيار آخر»، مضيفة أن الناس لم تمتثل لشروط الأمان خلال المسيرة. وقالت الشرطة إن المحتجين تفرقوا بسلام، على الرغم من بعض الجيوب التي شهدت أعمال عنف مثل إضرام النار في حاوية وإغلاق بعض الطرق.

ونشرت الشرطة 3000 من أفرادها أمام نحو 18 ألف محتج. وقالت الشرطة إنها استعدت لعنف محتمل، بعد أن دعا نشطاء يعارضون قيود فيروس كورونا، متابعيهم على وسائل التواصل الاجتماعي في أوروبا، لتسليح أنفسهم والتجمع في برلين. وكانت الشرطة قد حظرت الاحتجاج في وقت سابق من الأسبوع الماضي، لكن محكمة ألمانية أعطت الضوء الأخضر لتنظيمه.

وفي باريس، طوّق عشرات الشرطيين المتظاهرين بسرعة، وسطّر بعضهم مخالفات بقيمة 135 يورو بحق متظاهرين لم يضعوا الكمامات. وقال أحد المتظاهرين عبر مكبر الصوت وسط التصفيق: «الناس لا يريدون الكمامة، يضعونها فقط لأنهم يخشون الحصول على غرامة».

وكان في صفوف المتظاهرين بعض ناشطي «السترات الصفراء» الذين أعربوا عن تضامنهم معهم، وانتقدوا واقع أن الكمامة ليست مجانية. وقال أحدهم: «إنه مبرر إضافي لعدم فرض وضعها وجعل الشعب يدفع».

كما شهدت لندن تظاهرات مماثلة، وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إنه لا يستبعد فرض قيود جديدة في حالة حدوث موجة ثانية من الفيروس هذا الشتاء قد تقتل 85 ألف شخص، وفقاً لتقرير حكومي. وأوضح الوزير أنه «في حال ازدادت الإصابات من جديد، سنضطر إلى اللجوء لعمليات إغلاق محلية واسعة للغاية، أو اتخاذ إجراءات إضافية على المستوى الوطني». وقال: «إن أسوأ سيناريو يمكن تصوره على نحو معقول هو: موسم إنفلونزا سيئ، وزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وقضاء الناس وقتاً أطول داخل منازلهم».

وأعلنت الحكومة الكندية أنها ستمدد حتى 30 سبتمبر، إغلاق حدود البلاد أمام الأجانب، باستثناء بعض الأمريكيين، بهدف الحد من تفشي الوباء. وقال وزير السلامة العامة بيل بلير في تغريدة إن «المواطنين الكنديين والمقيمين الدائمين العائدين إلى كندا، سيظلون مضطرين للخضوع لإجراءات الحجر الصحي».

ويأتي ذلك في وقت أظهرت فيه إحصاءات أن أكثر من 24.61 مليون شخص أصيبوا بعدوى الفيروس على مستوى العالم، كما أن 832804 أشخاص توفوا بسببه.

من جانب آخر، سجلت ولاية فيكتوريا الأسترالية أدنى زيادة في الإصابات الجديدة منذ نحو شهرين، ولكن السلطات حذرت من أنها لن تتعجل برفع قيود التباعد الاجتماعي. وتطبق ملبورن عاصمة ولاية فيكتوريا منذ أربعة أسابيع عزلاً عاماً صارماً يستمر ستة أسابيع، دفعت إليه موجة ثانية من الإصابات في ثاني أكبر مدن أستراليا. (وكالات)