شكرا لقرائتكم خبر عن فؤاد عبد الواحد يواصل النجاح بـ«أوصافك عجب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحقق الفنان الشاب فؤاد عبد الواحد، نجاحاً كبيراً مع طرح أغنيته المنفردة «أوصافك عجب» التي تتصدر قوائم «يوتيوب» في عدد من الدول العربية.

وتعاون فؤاد عبد الواحد في الأغنية للمرة الثانية مع الشاعر سالم حمد بن كردوس، وهي من ألحان غيث محمد، وتوزيع زيد نديم و«مكس وماسترينج» المهندس جاسم محمد.

وتحت إشراف ومتابعة المنتج والإعلامي ناصر الجهوري، اكتمل تسجيل وتنفيذ الأغنية ومونتاج الفيديو الذي طرح عبر القناة الرسمية للفنان فؤاد عبد الواحد في «يوتيوب». وتبث الأغنية عبر الإذاعات العربية، وتتوفر في جميع المكتبات الموسيقية الإلكترونية.

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