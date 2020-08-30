شكرا لقرائتكم خبر عن بطارية من النفايات النووية لشحن طويل الأمد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابتكرت شركة البطاريات النانوية الماسية الناشئة في الولايات المتحدة الأمريكية، بطارية للهاتف المحمول من النفايات النووية المشعة، تدوم 9 سنوات، وفي جهاز تنظيم ضربات القلب حتى 28 سنة، عن طريق معالجة نفايات «الجرافيت النووية» إلى شكل نقي ثم تحويلها إلى «ماس ناقل» يتفاعل مع الكربون لتوليد تيار كهربائي.

وقالت الشركة المصنعة: هناك كميات هائلة من النفايات النووية المتبقية من منشآت المحطات النووية، وهذه النفايات شديدة الخطورة، وتدوم لآلاف السنين وتشكل تحدياً عندما يتعلق الأمر بالتخلص منها بأمان «دفنها وتغليفها».

وقال نيل نيكر، كبير مسؤولي الابتكار بالشركة: «جهاز أيفون بنفس حجم البطارية، يحتاج إلى شحن من الصفر إلى الشحن الكامل، عدة مرات في اليوم، لكن تخيل أنه لن تضطر إلى شحن بطاريتك لشهر، وماذا لو عقود؟ هذا ما يمكننا فعله بهذه التكنولوجيا.»

وأشار محمد عرفان من الشركة المصنعة: «استخدام النظائر المشعة كمصدر للطاقة ليس بالأمر الجديد، لدينا الطب النووي، حيث يتم علاج المرضى بمعدات خاضعة للرقابة، والتي تعطي نتائج فعالة دائماً، وبالمثل، لدينا غواصات تعمل بالطاقة النووية وحاملات الطائرات، بالطبع، هذه عملية مختلفة تماماً، لكنها تمكنت من توفير الطاقة بنجاح وأمان دون مشاكل تتعلق بالسلامة».

وأعلنت الشركة أنها ستبدأ العمل على نموذجها الأولي بمجرد تخفيف الحجر الصحي المتعلق ب«كورونا»، ويأملون في إنتاج نموذج أولي عملي في أقل من عامين في الحل النهائي لمشكلة طويلة الأمد.