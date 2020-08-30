قطاعات الأعمال في الإمارات.. تفاؤل بدوران عجلة الاقتصاد

أكثر من 250 مليار درهم ضخها المصرف المركزي في اقتصاد دولة الإمارات، منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، (تنقسم بين متطلبات تنظيمية للقطاع المصرفي و50 مليار درهم في هيئة دعم تمويلي بتكلفة صفرية) كان من شأنها أولاً حماية القطاع المصرفي من تداعيات صدمة «كوفيد-19» وثانية توفير السيولة للشركات والأفراد خلال فترة الجائحة وما بعدها حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020.

وإذا ما أضيف تحرّك «المركزي» إلى ما تم على مستويات الحكومات المحلية ومن خلال الوزارات والهيئات الاتحادية من مبادرات تحفيزية وإعفاءات لقطاعات الإعمال، فإن اقتصاد الإمارات - بلا شك - قطع شوطاً كبيراً في استيعاب صدمة «كوفيد-19»، وها نحن أمام مرحلة جديدة بالنسبة لقطاعات الأعمال مع العودة التدريجية لأنشطة الأعمال، على مستوى الدولة، ومع استيعاب الإجراءات الجديدة في مختلف القطاعات، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً خلال الفترة المقبلة، بدءاً من سبتمبر/ أيلول المقبل.

وفي استبيان ”الخليج 365” النصف سنوي، مطلع يوليو/ تموز الماضي، جدد الخبراء ثقتهم في قدرة اقتصاد الإمارات على تجاوز تبعات جائحة كوفيد-19 وأكدوا أن الفتح الكامل للأنشطة الاقتصادية والتزام الناس بالتدابير الوقائية من شأنه أن يعزز النمو وينشط حركة الاقتصاد بصورة أكبر في الأشهر المتبقية من العام الجاري، خاصة في الربع الأخير.

وكان خبراء المال والأعمال اتفقوا على التفاؤل القوي حيال النمو في الربع الأخير، مع جهود فتح الاقتصاد وبدء الحركة في الانتعاش مجدداً. فأظهر الاستبيان تحسناً في مستويات الثقة لدى 10 مؤسسات مالية وبيوت خبرة عالمية ومحلية جمعها استبيان ”الخليج 365”، حيث قال 90% من المشاركين: إنهم يتوقعون تعافي اقتصاد الدولة في النصف الثاني، وإن رجحوا أن يكون معدل التعافي محدوداً نسبياً مع مخاوف الوباء التي ما زالت تخيم على أفق الاقتصاد العالمي.



مبادرات وزارة الاقتصاد



من المنتظر أن تجني قطاعات الأعمال، ثمار المحفزات والمبادرات الاقتصادية التي أطلقتها المؤسسات والهيئات الاقتصادية في الدولة خلال الربع الأخير من العام الجاري 2020، مدعومة ب 33 مبادرة كانت وزارة الاقتصاد قد أعلنت عنها سابقاً لتنشيط دورة الاقتصاد الوطني، وتخفيف العبء عن كاهل الشركات الصغيرة والمتوسطة، في ظل انتشار جائحة «كورونا».

وكان لقطاعات الخدمات والسياحة والنقل واللوجستيات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الوصول لتحقيق أمن غذائي متكامل، وإطلاق منظومة صناعية وطنية، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي؛ هي عناوين المرحلة القادمة لتشكيل اقتصاد مرن ومتغير يعيد تكييف نفسه مع المتغيرات العالمية.

وبالنظر إلى المعطيات والأرقام المشجعة التي كشفت عنها بيانات الدوائر الاقتصادية والمؤسسات البحثية في الإمارات والعالم بشكل عام، فإن الاقتصاد الوطني على موعد من مرحلة النهوض بعد تدعيم سبل استقراره بحزم محفزات ومبادرات اقتصادية واعدة أهمها إطلاق 33 مبادرة أطلقتها «وزارة الاقتصاد» مؤخراً.

وتهدف الخطة إلى خلق بيئة اقتصادية مرنة توفر فرصاً جديدة، وتشجع الاستثمار في القطاعات المستقبلية التي تدعم الرؤى والتوجهات الاستراتيجية للدولة، حيث يمتد الإطار الزمني للخطة على ثلاث مراحل رئيسية تقود إلى تحسين النمو في القطاعات الاقتصادية الحيوية، وبحسب الأولوية لدعم الاقتصاد الوطني، وتهيئة الدولة للدخول في مسار إنمائي مستدام.

وحددت الخطة 33 مبادرة تُركز على إحداث تحول في 8 محاور، وهي تنمية القطاعات، ودعم سوق العمل، وتحفيز التجارة، وتعزيز مرونة الأنشطة التمويلية، وزيادة الإنتاجية، ودعم التحول الرقمي، تسريع نمو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الأمن الغذائي.

وتستند الخطة إلى: رصد التطورات العالمية في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، مع الأخذ في الحسبان حيوية اقتصاد الإمارات وانفتاحه على الأسواق العالمية، ومراعاة التغيرات في السلوكات العامة.

وفقاً لبيانات «السجل الوطني الاقتصادي» الصادر عن «وزارة الاقتصاد» فقد، حافظ اقتصاد الإمارات في الأشهر الخمسة الماضية على زخمه، بوصول عدد الرخص الجديدة الصادرة إلى 15 ألف رخصة على مستوى الدولة منذ بداية العام الجاري 2020، توزعت على أنشطة الاقتصاد الرئيسية.



تحسن متواصل

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وعلى الصعيد نفسه، أظهر مؤشر مديري المشتريات لدولة الإمارات الصادر عن «آي إتش إس ماركيت» فإن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات سجل انتعاشاً آخر في الأوضاع التجارية خلال يوليو/تموز وسط مزيد من التخفيف لقيود الإغلاق.

وأدت زيادة الأعمال الجديدة إلى ارتفاع قوي في النشاط، وارتفع المؤشر من 50.4 نقطة في يونيو/ حزيران إلى 50.8 نقطة في يوليو/ تموز، مشيراً إلى تحسنٍ للشهر الثاني على التوالي في الأوضاع التجارية، وكان المؤشر هبط تحت مستوى 50 نقطة في إبريل/ نيسان ومايو/ أيار.

وساعد التخفيف الإضافي لقيود الإغلاق في تحسين طلب العملاء وزيادة معدل تحسن في الأعمال الجديدة في بداية الربع الثالث. وبعد التوسع الذي شهده يونيو،لم تتغير الزيادة الأخيرة وكانت قوية في المجمل، وشجع ارتفاع إجمالي الطلب الشركات الإماراتية على زيادة الإنتاج مرة أخرى في يوليو. وكان معدل النمو هو الأسرع في عشرة شهور، وإن ظل يشير إلى تحسن طفيف نسبياً منذ الإغلاق.

وتمكنت الشركات من تغطية الزيادة في الأعمال الجديدة مستعينة بالقوى العاملة الموجودة، حسبما أشار استقرار مستوى الأعمال المتراكمة. كما لوحظ تزايد الطلب على مستلزمات الإنتاج. في الوقت نفسه، انخفضت أسعار البيع بوتيرة أسرع، وذلك بسبب زيادة المنافسة مع إعادة فتح المزيد من الشركات.



نموذج عالمي



إن البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها دولة الإمارات والعدد الكبير من المنشآت الصناعية والخدمات اللوجستية في المناطق الحرة المجاورة للموانئ المتطورة، كل ذلك يساهم في العودة السريعة للنمو والنشاط مع استيعاب المتغيرات الناشئة عن «كوفيد- 19».