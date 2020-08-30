علي المدفع: بطولة الشارقة الودية نجحت ونسعى لتكرارها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أعلن نادي الشارقة رسمياً تعاقده مع المهاجم البرازيلي جوناثاس دي جيسوس، «31» عاماً والذي كان يمثل فريق إلتشي الإسباني، وكتب النادي عبر حسابه في تويتر: نرحب بانضمام المهاجم جوناثاس إلى قلعة الملوك بعقد يمتد لموسمين.

أبدى جوناثاس جاهزيته لقيادة هجوم «الملك»، ولاسيما انه بقي يلعب مع فريقه إلتشي حتى قبل أيام قليلة ،حيث كان يخوض ملحق الصعود إلى «الليجا».

من جهة أخرى،أشاد علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي ببطولة الشارقة الودية وبالتنظيم الجيد للحدث وهنأ فريق اتحاد كلباء الذي حقق لقب الدورة. وقال: هدفنا كان إشراك أغلب الأندية المتواجدة في محيطنا للوقوف على المستوى الفني للاعبين ووضعهم في أجواء المباريات والتلاحم الرياضي بعيداً عن تدريبات الصالات المغلقة، وجاءت مشاركة الثلاثي اتحاد كلباء وعجمان وخورفكان لتثري الحدث بجانب فريق الشارقة منظم البطولة، وأعتقد أن جميع الفرق استفادت من هذه البطولة من الناحية الفنية وللوقوف على مستوى اللاعبين قبل بداية الموسم الجديد.

ووجه المدفع الشكر لاتحاد كرة القدم الإماراتي ورابطة المحترفين لموافقتهم على إقامة البطولة وقال: بالنسبة لنا في الشارقة لن نكتفي بهذه المشاركة ولدينا برنامج من المباريات الودية سيخوضها الفريق لخلق انسجام أكبر بين اللاعبين ومنح الفرصة للجهاز الفني لتجريب اللاعبين وهذه الدورة كانت للتنشيط وسنسعى لتكرارها في المواسم المقبلة.

ومن جانبه، قال بدر أحمد عضو إدارة شركة الشارقة لكرة القدم ومدير البطولة: البطولة كانت فرصة للوقوف على مستوى الفريق والتباري مع فرق قوية من أندية دوري الخليج العربي، نشكر جميع الفرق على المشاركة وخلق هذا الجو من التنافس، كما أشكر المنظمين الذي ساهموا في إنجاح البطولة التي أتوقع أن تكون قد أفادت جميع الفرق وخصوصاً التي ستلعب كأس الخليج العربي.

وعدد بدر أحمد مكاسب البطولة وقال: البطولة كانت فرصة لنا وللفرق المشاركة للوقوف عملياً على تطبيق الإجراءات الاحترازية وبروتوكول المباريات الخاص بجائحة كورونا وأعتقد أن الجميع اكتسب الخبرة اللازمة في كيفية ترتيب الأمر بصورة احترافية، فالفحص لا يشمل فقط اللاعبين بل كل المتواجدين في المنطقة الفنية للاستاد.

وأشاد الدكتور عبدالله بارون عضو اللجنة الطبية باتحاد كرة القدم الإماراتي ومراقب تنفيذ البروتوكول في الدورة بالمستوى المميز من الالتزام والتطبيق الجيد لبروتوكول المباريات في البطولة وقال: لم نجد أي صعوبة في تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من اتحاد كرة القدم ووزارة الصحة فقد كان الجميع متعاوناً معنا ومتفهماً للإجراءات الاستثنائية، تأتي أهمية هذه الدورة كونها الأولى بعد إصدار البروتوكول وكانت أول مباراة بعد جائحة كورونا تلعب بموجب الإجراءات الاحترازية المعتمدة بين الشارقة وعجمان في استاد خالد بن محمد وقد كنا راضين تماماً وسعيدين بالمستوى المميز من الالتزام الذي وجدناه من منظمي الدورة من طرف نادي الشارقة كذلك التنفيذ الجيد من طرف الفرق المشاركة.





الشارقة يواجهالنصر والإمارات ودياً



أعلن نادي الشارقة عن مواصلة مبارياته الودية بمواجهة النصر غداً الاثنين على ملعب استاد آل مكتوم في دبي ويلعب المباراة الثانية الخميس المقبل مع ضيفه فريق نادي الإمارات على ملعب استاد خالد بن محمد في الحزانة. وتأتي مباراتا الشارقة مع «العميد» و«الصقور» ضمن تحضيرات الفريق للموسم الجديد وذلك بعد الفوائد والمكاسب التي حققها الفريق خلال المباريات التي لعبها في الدورة الودية.