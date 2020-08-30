فوز العين والظفرة على الوحدة وبني ياس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

فاز العين على الوحدة (4-1) في ختام بطولة أندية أبوظبي لكرة القدم، استعداداً لانطلاق الموسم الجديد 2020-2021.

فعلى «استاد هزاع بن زايد»، فاز العين على الوحدة (4-1) بعد تألق المهاجم التوجولي لابا كودجو الذي سجل هدفين سريعين في الشوط الأول، ثم سجل «الزعيم» الثالث والرابع عبر فهد حديد وجمال معروف، وسجل ل «العنابي» خليل إبراهيم.

وعلى «استاد خليفة»، تابع الظفرة تألقه، وفاز على بني ياس (3- صفر)، وسجل للفائز ياسين البخيت وسهيل المنصوري وميخائيل روزفيل، وللخاسر بيدرو.

وكان الظفرة فاز على الوحدة في الجولة الماضية من الدورة الودية (2- صفر).

على خط آخر، أكد سلطان راشد مشرف فريق العين أن لاعب الفريق الدولي الكازخستاني إسلام خان، غادر، ظهر أمس السبت، إلى مدينة الماتي في كازاخستان؛ وذلك للانضمام لمنتخب بلاده؛ بعد استدعائه رسمياً للمشاركة في المباراتين الدوليتين أمام منتخبي ليتوانيا وبيلاروسيا.