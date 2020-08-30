تركي آل الشيخ يبحث عن "بائع الفريسكا" المصري

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أرغب في وسيلة تواصل بهذا الابن البار.. من يدلني عليه ويشارك في الثواب".
ويظهر الطالب ويدعى "إبراهيم عبد الناصر راضي رجب" في المقطع المتداول له ويؤكد التحاقه بكلية الطب، وأنه من طلاب الصف الثالث بمدرسة "شهداء 25 يناير" الثانوية، التابعة لإدارة شرق التعليمية بالإسكندرية، وأضاف أنه يبيع "الفريسكا" لمساعدة والده.
وأشار مدير إدارة شرق الإسكندرية التعليمية مصطفى حمادة، إلى أن الطالب المصري من أوائل الثانوية العامة، وهو حاصل على مجموع 408.5 درجة، وجاء في المركز الثاني بمدرسته، بين طلاب القسم العلمي، شعبة العلوم، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.
وأشاد وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، بجهود الطالب المصري إبراهيم عبد الناصر راضي رجب، من أجل مساعدة والده، وذلك في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد" المصرية، اليوم السبت، كاشفا أنه يحضر مفاجأة له عندما يأتي إليه في المكتب، ولكن بشرط هو أن يحضر له "فريسكا" وهو قادم إليه".
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