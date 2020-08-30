ووُقِعَ اليوم على بروتوكول الترتيبات الأمنية بين الطرفين بفندق كراون بعاصمة جنوب السودان، جوبا، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).
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ووقع نيابة عن الحكومة السودانية اللواء ركن محمد على صبير، وعن حركة وجيش تحرير السودان قيادة مناوي إبراهيم عبدالله التوم، التحالف السوداني وقع عنه أحمد عيسى أحمد، تحرير السودان المجلس الانتقالي عبدالرازق عبدالرحمن، العدل والمساواة الطاهر حماد ادم، تجمع قوى تحرير السودان، موسى إبراهيم، وعن الوساطة وقع منليك روبن نائب وزير دفاع جنوب السودان.
كما شهد التوقيع عضو مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، وعضو مجلس السيادة الإنتقالي محمد حسن التعايشي، وقيادات الكفاح المسلح بالجبهة الثورية.
يشار إلى أن حركات الكفاح المسلح بمسار دارفور تقدمت بثمانية بروتوكولات متعلقة بطبيعة الأزمة والصراع بدارفور وقد اكتمل التوقيع اليوم على كامل هذه البروتوكولات.
وكانت، جوبا، قد شهدت في نهاية العام الماضي، أولى جلسات انطلاق المفاوضات بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية برعاية حكومية من دولة جنوب السودان؛ بهدف الوصول إلى اتفاق سلام شامل بالبلاد.
ويضم مسار دارفور، المنضوي تحت كيان الجبهة الثورية السودانية، كلاً من "حركة العدل والمساواة، حركة جيش تحرير السودان، حركة تحرير السودان، والمجلس الانتقالي، وتجمع قوى تحرير السودان، والتحالف السوداني".
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة ومسار دارفور يوقعان آخر بروتوكول للسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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