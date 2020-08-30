شكرا لقرائتكم خبر عن 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا والإجمالي يرتفع إلى 7018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية اليوم السبت، تسجيل 6 إصابة مؤكدة بفيروس كورنا المستجد، وذلك بعد إجراء 281 فحصا؛ ليصل اجمالي الإصابات في البلاد إلى 7 آلاف و18 إصابة.

وأفاد بيان للوزارة - بثته الإذاعة الموريتانية - إنه جرى تسجيل 15 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 6422 شخصا، ووصل الوفيات 158 وفاة، في حين يتابع 438 علاجهم في المستشفيات.