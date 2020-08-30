شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يعلن إصابة 1567 شخصا بكورونا وشفاء 1569 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم السبت، تسجيل 1567 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 60 ألفا و56 حالة.

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وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة - بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية - بلغ مليونا و830 ألفا و908 منذ بداية انتشار الفيروس في 2 مارس الماضي.

وأضاف البيان أنه جرى تسجيل 26 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1078 حالة، كما جرى تسجيل 1569 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 44 ألفا و618 حالة.