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الوكالة الوطنية اللبنانية تنفى تنحى القاضى المكلف بالتحقيق فى انفجار مرفأ بيروت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الوكالة الوطنية اللبنانية ،خبر تنحى القاضي المكلف بالتحقيق بانفجار مرفأ بيروت، حسبما ذكرت قناة العربية ، التى نقلت عن وسائل إعلام لبنانية محلية تأكيدها، أن القاضي المكلف بالتحقيق فى انفجار مرفأ بيروت يعلن تنحيه عن القضية .

 

وفى وقت سابق أفادت مصادر مسؤولة، أن التحقيق فى انفجار مرفأ بيروت يتجه إلى استبعاد فرضية العمل الإرهابى، وذلك بالاستناد إلى تقييم أولى وضعه خبراء المتفجرات الأمريكيون وفق صحيفة الشرق الأوسط.

 

وتوصّل فريق (إف بي آي)، خلال الاستنتاج الأولى إلى استبعاد وجود عمل إرهابى أو باستهداف جوى للمرفأ، كما يستبعد وجود متفجرات بداخل العنبر رقم 12 أو ذخائر حربية".

 

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وأشارت الصحيفة إلى أن " الخبراء الأمريكيين يرجحون حتى الآن فرضية الإهمال والخطأ في تخزين نترات الأمونيوم وغيرها من المواد المشتعلة داخل العنبر، إلّا إذا طرأت مستجدات أخرى في الأيام المقبلة تبدّل هذه المعطيات".

 

 

 

 

 

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