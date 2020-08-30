شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السورية تسجل 65 إصابة و3 وفيات بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم السبت، تسجيل 65 إصابة جديدة وشفاء 15 حالة ووفاة 3 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في سوريا. وأشارت الصحة السورية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية - إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا حتى الآن بلغت 2628 شفيت منها 599 وتوفيت 106 حالات.

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