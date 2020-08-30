شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا فى فلسطين لـ5707 والوفيات لـ237 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، عن تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد لترتفع الادصابات إلى 5707 إصابة. وأشارت وزارة الصحة -وفقا لوكالة الانباء الفلسطينية- إلى تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس، في صفوف الجالية الفلسطينية في العالم ليرتفع عدد الوفيات إلى 237 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 1910 حالة تعاف.

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