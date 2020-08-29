شكرا لقرائتكم خبر عن أهم اختصارات تنسيق النصوص في «الأوفيس».. تختصر الوقت والجهد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشر عبدالعزيز الحمادي الخبر التقني، عبر حسابه في “تويتر”، أهم اختصارات تنسيق النصوص في الأوفيس على النحو التالي: حفظ=Ctrl+S

إغلاق=Ctrl+W

قص=Ctrl+X

نسخ=Ctrl+C

لصق=Ctrl+V

تحديد الكل=Ctrl+A

غامق=Ctrl+B

مائل=Ctrl+I

تسطير=Ctrl+U

تصغير=Ctrl+[

تكبير=Ctrl+]

توسيط=Ctrl+E

محاذاة لليسار=Ctrl+L

محاذاة لليمين=Ctrl+R

تراجع=Ctrl+Z

إعادة=Ctrl+Y

تكبير/تصغير=Alt+W، Q

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.