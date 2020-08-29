شكرا لقرائتكم خبر عن «المياه» توضح أثر عدد الوحدات السكنية على قيمة الفاتورة الشهرية للعقار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت شركة المياه الوطنية أثر تعديل الوحدات السكنية على قيمة الفاتورة الشهرية للعقار، مؤكدةً أنه عندما تزيد الأدوار والتقسيمات في الوحدة تنخفض قيمة الشريحة الاستهلاكية.

واستشهدت باستهلاك شهري 90 مترا مكعبا، حيث ظهرت الفاتورة في الوحدة الواحدة 457 ريالا، وفي الوحدتين 189 ريالا، وفي الثلاث وحدات 79 ريالا.