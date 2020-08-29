السيسي يصدر قرارا جمهوريا بشأن هيئة الرقابة الإدارية

وكلّف السيسي، حسن عبد الشافي أحمد، بتولي أعمال رئيس الهيئة، على أن يسري القرار اعتبارا من غدا الأحد الموافق 30 أغسطس/ آب الجاري.

وصرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.

ويأتي حسن عبد الشافي أحمد، خلفا لشريف سيف الدين، الذي كان متقلدا المنصب منذ أغسطس/ آب 2019.